Cumbia, reggaetón, asado y olas de rosa y azul dominan la previa de la final de la MLS

Alicia Civita

Fort Lauderdale, 6 dic (EFE).- Más de 20.000 aficionados se dieron cita hoy desde primera hora en los alrededores del Chase Stadium, convertidos en una ola de camisetas rosas y azules antes de que Inter Miami y Vancouver Whitecaps disputen por primera vez la final de la MLS, la liga nacional de fútbol de Estados Unidos.

Las inmediaciones del estadio, situado en la ciudad de Fort Lauderdale, a unos 30 kilómetros al norte de Miami, los fanáticos del Inter mostraban el entusiasmo de los que juegan en casa. Los sonidos de la cumbia argentina y el rock en español se mezclaban aderezados por el inconfundible olor del asado argentino, que emanaba desde varias parrillas armadas en la calle y dentro de las instalaciones.

Aunque las tradicionales camisetas color rosa de “Las Garzas”, como se les apoda a los jugadores del Inter Miami, dominaban la escena, unos 2.000 fans de los Whitecaps, con sus jerseys blancos y azules marinos también se hicieron presentes, algunos ondeando la bandera canadiense.

“Nosotros nos vinimos el jueves porque sabemos que tenemos una gran posibilidad de ganar y siempre acompañamos al equipo”, dijo a EFE Shane Vyene, residente de Vancouver, quien llevaba además de la camiseta un estandarte en el pecho y la certeza de que Thomas Müller, el jugador alemán que lidera a los delanteros de su equipo, mantendrá el desempeño que convirtió a los Whitecaps en los campeones de la Conferencia Oeste de la MLS.

Los fans del Inter Miami no solo iban de rosa. Como suele suceder en los partidos del equipo de Miami, los partidarios también vestían camisetas con el nombre de Lionel Messi, con los colores de la selección nacional argentina y del Barcelona, el equipo donde el astro argentino pasó la mayoría de su carrera.

Algunos, incluso, llevaban una camiseta especial que combinaba los jerseys de Inter, Barça y la albiceleste de una manera artística y con el 10 característico del astro de Rosario.

Y es que ni siquiera los fans de Vancouver pueden escapar de la magia que envuelve a todo lo que tiene que ver con el capitán del Inter. Steven Ne, compañero de la barra Caps on Tour del equipo canadiense, quien viajó con toda su familia, consideró que “la oportunidad de ver a tu equipo y a Messi en una final no pasa todos los días. Es un evento histórico”.

Para los fanáticos del Inter, que ya están acostumbrados a ver a su ídolo tras dos temporadas en Miami, lo que hace histórica la jornada es el debut de su equipo en una final de la MLS. “Tenemos al mejor y nos merecemos ganar. Hemos luchado demasiado para llegar acá”, subrayó Andrés Escobar, uno de los integrantes de la barra Vice City, quien estaba encargado de una de las parrillas afuera del estadio.

Incluso con un triunfo, los fans tienen muy presente que el partido también es un adiós, con el retiro profesional de Jordi Alba y Sergio Busquets. Los jugadores españoles anunciaron hace unas semanas que dejan el fútbol tras cerrar la temporada con Miami.

“Alba y Busquets se merecen una despedida por todo lo alto por todo lo que nos han dado y qué mejor que irse con el campeonato”, agregó por su parte Suzanne Bark, una madre residente de la ciudad de West Palm Beach, quien vestía la camiseta de Alba y acompañada de sus hijos compraba pases de temporada para los próximos tres años.

Como el partido comienza a las 2.30 pm hora local, muchos de los asistentes aprovecharon para almorzar en la zona de los fanáticos del estadio, donde los choripanes, entrañas y empanadas, estaban acompañados de tacos, hamburguesas y hasta varias ofertas de churros.

A medida que iban pasando las horas, la cumbia y el rock de los que llegaron temprano se iba mezclando con el reggaetón y la música electrónica, hasta que llegó la batucada de La Familia, la organización que reúne a las barras bravas del Inter Miami.

Los fans sirvieron una mesa suculenta para esta final histórica de la Copa MLS y esperan que los jugadores les sirvan una jornada inolvidable. EFE