Australia impone sanciones financieras y prohibiciones de viaje contra ministros talibanes

Sídney (Australia), 6 dic (EFE).- El Gobierno de Australia anunció este sábado la imposición de sanciones financieras y prohibiciones de viaje contra tres ministros del gobierno talibán y otro alto cargo debido al deterioro de la situación de los derechos humanos en Afganistán, especialmente en las mujeres y niñas.

"El Gobierno australiano sigue profundamente preocupado por el deterioro de la situación en Afganistán. Los talibanes siguen demostrando su desprecio por los derechos, las libertades y el bienestar del pueblo afgano, en particular de las mujeres y las niñas", apunta la ministra de Exterior, Penny Wong, en un comunicado

Los sancionados son el ministro para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, Muhammad Khalid Hanafi; el ministro de Educación Superior, Neda Mohammad Nadeem; el ministro de Justicia, Abdul-Hakim Sharei; y el presidente del Tribunal Supremo, Abdul Hakim Haqqani.

Los cuatro cargos del gobierno talibán son acusado de participar "en la opresión contra las mujeres y niñas y en el menoscabo de la buena gobernanza. Esto incluye restringir el acceso a la educación, el empleo, la libertad de movimiento y la posibilidad de participar en la vida pública" a las mujeres, apunta Wong.

Australia, que retiró a sus tropas de Afganistán en 2021, es el país fuera de la OTAN que más soldados envió durante la guerra contra los talibanes y para entrenar a las fuerzas de seguridad afganas al desplegar 39.000 efectivos militares entre 2001 y 2021.

Desde que regresaran al poder, en agosto de 2021, los talibanes han sido criticados por restringir los derechos y las libertades de las mujeres y las niñas; mientras ellos argumentan que respetan sus derechos conforme a su interpretación de la ley islámica y las costumbres locales. EFE

