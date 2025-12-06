Agencias

Aprueban mapa de Congreso de Indiana que favorece a partido de Trump ante comicios de 2026

Washington, 5 dic (EFE).- La Cámara de Representantes de Indiana aprobó este viernes un nuevo mapa del Congreso diseñado por los republicanos para otorgar al partido dos escaños adicionales, lo que genera un enfrentamiento con el Senado estatal y mantiene la presión del presidente Donald Trump.

El proyecto fue aprobado por 57 votos a favor y 41 en contra, pero los líderes republicanos del Senado han indicado que aún no hay suficiente apoyo para ratificarlo.

El mapa propone dividir Indianápolis en cuatro distritos, diluyendo el voto demócrata del centro de la ciudad, y fragmentar la zona noroeste de tendencia demócrata.

Actualmente, solo los representantes André Carson y Frank Mrvan representan a Indiana como demócratas en el Congreso, y la nueva redistribución buscaría limitar su influencia.

El proceso ha sido altamente divisivo, generando amenazas de impugnación en las primarias y acoso contra legisladores republicanos que se oponen al mapa.

El líder de la minoría demócrata, Phil Giaquinta, dijo que "este es un ataque directo al sistema, pero más importante aún, es una clara muestra de que no les importa lo que quieran los habitantes de Indiana", de acuerdo con reportes de NBC.

Indiana se suma a la estrategia de redistribución impulsada por Trump en varios estados antes de las elecciones de 2026.

La medida sigue a decisiones recientes de la Corte Suprema que permitieron a Texas aplicar un mapa similar y a California diseñar un mapa demócrata para contrarrestar avances republicanos. EFE

