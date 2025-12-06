Albares defiende el papel central de la Autoridad Palestina en la reconstrucción de Gaza

Doha, 6 dic (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, afirmó este sábado en el Foro de Doha que la Autoridad Nacional Palestina "debe estar en el centro" de cualquier solución para la reconstrucción y gobernanza futura en Gaza y Cisjordania, en cooperación con las agencias de la ONU, evitando duplicidades.

"Debemos asegurarnos de que muy pronto, en cualquier institución o entidad de transición, la Autoridad Palestina esté en el centro del mundo", afirmó Albares en la sesión 'El ajuste de cuentas en Gaza: reevaluación de las responsabilidades globales y los caminos hacia la paz' en la capital catarí.

Durante su intervención, el jefe de la diplomacia española remarcó la importancia de esta institución en la reconstrucción del enclave palestino, así como en su gobernanza, con el objetivo puesto en la solución de los dos Estados, si bien destacó la necesidad de cumplir con las diferentes fases del acuerdo del alto el fuego ante las reiteradas violaciones por parte de Israel.

"Es inaceptable que se viole permanentemente el alto el fuego. Cada semana decenas de palestinos inocentes son asesinados y desplazados", denunció Albares, que reclamó "asistencia humanitaria masiva" y que las agencias de la ONU se sitúen "en el centro de la Franja" para garantizar un acceso "normal y regular" a alimentos y bienes básicos para la población gazatí.

El ministro español insistió en que la comunidad internacional debe asegurar que "la ONU y la Autoridad Nacional Palestina ocupen un lugar central" en la reconstrucción y alertó sobre la necesidad de seguir financiando adecuadamente a la Autoridad Palestina ante "el riesgo real de colapso financiero".

Albares también exigió el cese inmediato de "la violencia de los colonos" en Cisjordania, al tiempo que rechazó el reconocimiento de cualquier territorio anexionado por Israel.

El ministro criticó la "duplicidad" de crear nuevas entidades paralelas a las ya existentes y defendió reforzar las instituciones palestinas actuales: "No dupliquemos lo que la Autoridad Palestina ya ha estado trabajando durante años: policía, justicia, administración de cuotas… Usémoslas y entrenémoslas".

Por último, lamentó que la ONU esté desempeñando actualmente "un papel secundario" en la crisis, cuando debería recuperar "el liderazgo tradicional" que le corresponde, especialmente en la coordinación humanitaria y política.

En este sentido, también defendió las acciones de la ONU y pidió no duplicarlas para canalizar todos los esfuerzos a través de la misma organización. EFE

