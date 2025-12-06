Agencias

Albares defiende el papel central de la Autoridad Palestina en la reconstrucción de Gaza

Guardar

Doha, 6 dic (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, afirmó este sábado en el Foro de Doha que la Autoridad Nacional Palestina "debe estar en el centro" de cualquier solución para la reconstrucción y gobernanza futura en Gaza y Cisjordania, en cooperación con las agencias de la ONU, evitando duplicidades.

"Debemos asegurarnos de que muy pronto, en cualquier institución o entidad de transición, la Autoridad Palestina esté en el centro del mundo", afirmó Albares en la sesión 'El ajuste de cuentas en Gaza: reevaluación de las responsabilidades globales y los caminos hacia la paz' en la capital catarí.

Durante su intervención, el jefe de la diplomacia española remarcó la importancia de esta institución en la reconstrucción del enclave palestino, así como en su gobernanza, con el objetivo puesto en la solución de los dos Estados, si bien destacó la necesidad de cumplir con las diferentes fases del acuerdo del alto el fuego ante las reiteradas violaciones por parte de Israel.

"Es inaceptable que se viole permanentemente el alto el fuego. Cada semana decenas de palestinos inocentes son asesinados y desplazados", denunció Albares, que reclamó "asistencia humanitaria masiva" y que las agencias de la ONU se sitúen "en el centro de la Franja" para garantizar un acceso "normal y regular" a alimentos y bienes básicos para la población gazatí.

El ministro español insistió en que la comunidad internacional debe asegurar que "la ONU y la Autoridad Nacional Palestina ocupen un lugar central" en la reconstrucción y alertó sobre la necesidad de seguir financiando adecuadamente a la Autoridad Palestina ante "el riesgo real de colapso financiero".

Albares también exigió el cese inmediato de "la violencia de los colonos" en Cisjordania, al tiempo que rechazó el reconocimiento de cualquier territorio anexionado por Israel.

El ministro criticó la "duplicidad" de crear nuevas entidades paralelas a las ya existentes y defendió reforzar las instituciones palestinas actuales: "No dupliquemos lo que la Autoridad Palestina ya ha estado trabajando durante años: policía, justicia, administración de cuotas… Usémoslas y entrenémoslas".

Por último, lamentó que la ONU esté desempeñando actualmente "un papel secundario" en la crisis, cuando debería recuperar "el liderazgo tradicional" que le corresponde, especialmente en la coordinación humanitaria y política.

En este sentido, también defendió las acciones de la ONU y pidió no duplicarlas para canalizar todos los esfuerzos a través de la misma organización. EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Israel emite "advertencias urgentes" a residentes en dos ciudades en Líbano de cara a nuevos bombardeos

Militares israelíes exigen a habitantes de dos pueblos en el sur libanés evacuar áreas específicas por ataques inminentes contra posiciones vinculadas a Hezbolá, en medio de crecientes tensiones y críticas internacionales ante la ruptura del cese al fuego

Israel emite "advertencias urgentes" a

Meta incorpora a sus filas al hasta ahora jefe de diseño de Apple, Alan Dye, de cara a elevar el diseño de sus productos

El reconocido creativo Alan Dye se suma al equipo de Meta liderando una unidad que integrará tecnología, moda e inteligencia artificial, en una apuesta por revolucionar dispositivos y experiencias tras su influyente trayectoria en la compañía de Cupertino

Meta incorpora a sus filas

Claudia Zornoza: "España tiene un equipo imparable que puede ganar el Mundial"

La exjugadora subraya la calidad excepcional del grupo nacional, resalta la gestión de Sonia Bermúdez y asegura que la profesionalización del balompié femenino avanza, impulsada por el reciente triunfo mundialista y una afición en crecimiento constante

Claudia Zornoza: "España tiene un

Israel ha matado a 367 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego

Infobae

Asciende a once el número de muertos en un tiroteo en un bar clandestino de Sudáfrica

Infobae