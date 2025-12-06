Al menos 16 presuntos insurgentes muertos en operaciones militares en Pakistán

Islamabad, 6 dic (EFE).- Al menos 16 presuntos insurgentes han muerto en varias operaciones del Ejército de Pakistán en la última semana, según informó este sábado el ala de medios de las fuerzas armadas paquistaníes, que se congratularon de registrar el mayor número de miembros de la insurgencia muertos en operaciones en un solo año.

"El 5 de diciembre de 2025, nueve khwarij pertenecientes a la agrupación india Fitna Al Khwarij fueron asesinados en dos enfrentamientos separados en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa", afirmó el Ejército paquistaní en un ocmunicado.

Islamabad utiliza el término khwarij, quienes abandonan el islam, para referirse a los militantes del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes, subrayando su presunto apoyo indio.

El martes, el Ejército de Pakistán había informado de la muerte de siete presuntos insurgentes en dos enfrentamientos separados en el distrito de Waziristán del Norte.

Pakistán ha experimentado un aumento de los ataques violentos de la presunta insurgencia y de las operaciones de inteligencia militares en los últimos años, especialmente desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán en agosto de 2021.

Islamabad culpa al gobierno de Kabul de proporcionar refugio y asistencia a sus hermanos ideológicos del TTP para perpetrar ataques dentro de Pakistán. Afganistán niega estas acusaciones.

Pakistán y Afganistán atravesaron a principios de octubre un agudo período de tensiones con enfrentamientos armados en la frontera que culminaron con la firma de un débil alto el fuego en Doha el 19 de octubre, con la mediación de Catar y Turquía.

Esta madrugada, Kabul e Islamabad denunciaron ataques transfronterizos en su frontera.

Ayer, en una rueda de prensa, el director general del Ala de Medios del Ejército de Pakistán, Ahmed Chaudhry, dijo que, en lo que va de año, se han llevado a cabo 68.410 operaciones de inteligencia en las que han muerto 1.943 presuntos insurgentes, entre ellos 136 afganos.

La mayoría de estas operaciones se realizaron en las provincias occidentales de Baluchistán, 54.Khyber Pakhtunkhwa, 13.217.

"Este es el mayor número de terroristas muertos en un año desde que Pakistán libra la guerra contra el terrorismo", reveló Chaudhry en una rueda de prensa en la ciudad de Rawalpindi. EFE