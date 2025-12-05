Trump alerta sobre "borrado" de la civilización europea debido a sus políticas migratorias

Washington, 5 dic (EFE).- La Administración de Donald Trump advirtió del "borrado de la civilización" de Europa por sus políticas migratorias y la supuesta censura de la Unión Europea (UE), en un informe de la estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que propone ayudar a "corregir" el rumbo del continente.

El documento de 33 páginas, descrito por Trump como una "hoja de ruta para garantizar la supremacía estadounidense, critica duramente a sus aliados europeos y asegura que si estas "tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años o menos".

Para Washington, los problemas económicos en Europa se ven eclipsados "por la perspectiva real y más cruda de un borrado de la civilización", según la estrategia de política exterior, que repite críticas anteriores de Trump y repite discursos de movimientos de extrema derecha europeos.

Entre principales problemas señalados por EE.UU, se incluyen "actividades de la Unión Europea y otras organismos que socavan la libertad política y la soberanía; las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos; la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política; el desplome de las tasas de natalidad; y la pérdida de identidades nacionales y de confianza en sí mismos".

La Administración de Trump pone en duda la capacidad de los países europeos para continuar como "aliados fiables" si no poseen economías y ejércitos "lo suficientemente fuertes".

"Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su confianza en sí misma como civilización y que abandone su fallido enfoque en la asfixia regulatoria", añade el documento, que asegura que el objetivo de Estados Unidos "debería ser ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual".

El documento también advierte sobre la posibilidad de que en "en unas pocas décadas como máximo", algunos miembros de la OTAN "pasen a tener una mayoría no europea", por lo que cuestiona si estos se regirán por los principios del bloque. EFE

