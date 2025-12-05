Temas del día de EFE News Latino del viernes 5 de diciembre 2025

(actualiza con EEUU AMÉRICAS y EEUU HISPANOS)

EEUU AMÉRICAS

Miami - El Gobierno de Donald Trump busca restablecer la Doctrina Monroe de 1823 para consolidar a Estados Unidos como el principal poder del continente americano y restringir la presencia de fuerzas y competidores económicos fuera de la región, según la nueva política exterior divulgada por la Casa Blanca. (ENVIADA)

EEUU HISPANOS

Nueva York - La organización Latino Victory Project y Luis A. Miranda, padre del premiado actor y compositor Lin-Manuel Miranda, dieron a conocer a EFE su campaña para impulsar el liderazgo y la representación de hispanos en todos los niveles de gobierno nacional y que en su primera fase tiene como meta que los demócratas recuperen el dominio de la Cámara de Representantes en 2026. Por Ruth E. Hernández Beltrán (ENVIADA)

(foto)(video)

FÚTBOL MUNDIAL 2026

Washington - Los jefes de Gobierno de EE.UU., México y Canadá, Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney participan en el sorteo del Mundial de Fútbol que su países celebrarán en 2026, en lo que supone el primer encuentro entre los líderes de los tres vecinos.

(foto)(video)

EEUU HISPANOS

EEUU ARTE

Miami - Art Basel, la mayor feria internacional de arte moderno y contemporáneo, comienza este viernes su edición anual de Miami Beach, donde el 10 % de las 283 galerías participantes de 43 países tienen su principal espacio en Latinoamérica, y son temas destacados la migración, la diáspora y los indígenas.Por Pedro Pablo Cortés (ENVIADA)

(foto)(video)

AGENDA INFORMATIVA

Los Ángeles.- EEUU PREMIOS.- La Crítica Cinematográfica de Hollywood desvela este viernes a los nominados a los Critics Choice Awards, uno de los más prestigiosos de la industria del entretenimiento y considerados como uno de los termómetros en la carrera de los Óscar.

Nueva York.- LUIGI MANGIONE.- Decenas de mujeres jóvenes acuden arregladas a la corte donde se celebra la audiencia por el asesinato a tiros de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, para mostrar su apoyo al principal sospechoso, Luigi Mangione, convertido en un fenómeno en redes y receptor de 1,4 millones de dólares en donaciones para su defensa. (foto)(video)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana mixta, con caídas a principios de la semana pero mostrando después signos de recuperación, mientras los inversores siguen atentos a un posible nuevo recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

