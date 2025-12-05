Putin apuesta por impulsar las relaciones con India durante un encuentro con Modi en Nueva Delhi

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha mostrado este viernes su apoyo a una mejora de las relaciones con India en "varias esferas" durante un encuentro con el primer ministro de India, Narendra Modi, durante su visita al país, desde donde ha apostado por unos vínculos "multifacéticos".

"La delegación rusa ha venido a hablar de otros asuntos, no solo de energía y de contratos para el suministro de gas y petróleo", ha aseverado Putin, que ha destacado la importancia de desarrollar unas relaciones que aborden diferentes áreas".

Asimismo, ha destacado el "potencial" de esta colaboración y ha recalcado que el primer ministro indio ha "repetido en varias ocasiones que India tiene unas posibilidades enormes de crecimiento que aún no se han potenciado debidamente", según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

"El deseo de que esto se desarrolle es mutuo", ha afirmado, al tiempo que ha puesto sobre la mesa la idea de establecer nuevos contratos e iniciar negociaciones para futuros acuerdos comerciales y "proyectos que nos beneficien a ambos".

En este sentido, ha destacado que India y Rusia son "socios comerciales desde hace mucho" y ha reiterado las "fuertes y extensas relaciones" de ambas partes a la hora de hacer negocios. "Somos grandes compañeros comerciales", ha afirmado.

Así, las partes --que consideran el encuentro "constructivo"-- han acordado un programa de cooperación económica de cara a los próximos años, con la vista puesta a lograr finalmente el acuerdo comercial.

MODI APUESTA POR SOLUCIONES A LARGO PLAZO PARA PROBLEMAS GLOBALES

Por su parte, Modi ha asegurado que India "está preparada para trabajar con Rusia a la hora de hallar soluciones a largo plazo frente a los problemas globales existentes" y ha asegurado que el papel de los dos países "no se limita únicamente al comercio".

"Nuestro papel puede ir más allá. Queremos garantizar el bienestar de toda la humanidad, y para ello necesitamos soluciones a largo plazo para las principales cuestiones", ha afirmado.

"India está dispuesta a trabajar hombro con hombro con Rusia en este sentido. Juntos, podemos trabajar en beneficio del mundo entero", ha afirmado, al tiempo que ha mostrado su apoyo a "todos los esfuerzos" puestos en marcha para poner fin a la guerra en Ucrania.

El primer ministro ha reiterado el "firme compromiso de India con la paz y con la búsqueda de una solución pacífica y duradera al conflicto en Ucrania" y ha aclarado que existe la necesidad de "combatir conjuntamente la amenaza del terrorismo", según un comunicado difundido a través de redes sociales.

Modi ha destacado, además, que "un aspecto clave de la amistad entre India y Rusia son los lazos culturales e interpersonales, los cuales se han fortalecido con la apertura de dos nuevos consulados indios en Rusia y el reciente traslado de reliquias budistas a Rusia". "También existe un inmenso potencial en áreas como la educación y la formación", ha dicho.

INAUGURACIÓN DE LA CADENA RT INDIA

Por otra parte, Putin ha acudido la ceremonia de inauguración del canal Russia Today en India, donde ha vinculado las prohibiciones sufridas por esta cadena en diversos países al "miedo a la verdad".

"Este canal es una fuente pura de información, centrada en los intereses de su audiencia", ha aseverado, antes de describir este canal como "útil" y asegurar que servirá para "informar objetivamente sobre Rusia".

"El objetivo de Russia Today no es simplemente promover la cultura de Rusia y el país en sí mismo o sus posiciones en asuntos de política exterior. Sobre todo, busca dar información veraz a su público sobre un país y sobre lo que pasa en el mundo", ha detallado.

Putin ha apuntado a que es "completamente diferente de la máquina de propaganda que son los medios occidentales, que simplemente representan los valores de esos países en cuestión". "Estoy seguro de que Russia Today hará su trabajo de forma brillante", ha zanjado.