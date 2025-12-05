(Previa) El Real Madrid y la Real Sociedad pelean por la segunda plaza de Liga F Moeve

El Estadio Alfredo di Stéfano será escenario este fin de semana de uno de los duelos más esperados de la decimotercera jornada de la Liga F Moeve 2025-2026. El Real Madrid y la Real Sociedad se enfrentarán en un partido clave para la lucha por los puestos de Liga de Campeones. Ambos equipos, que llegan separados por tan solo un punto, protagonizan el encuentro más relevante tras el receso internacional, una pausa que, según reportó la agencia Moeve, estuvo marcada por el éxito de la selección femenina en la Liga de Naciones.

De acuerdo con la información publicada por Moeve, la Real Sociedad ocupa la segunda posición en la tabla, mientras que el Real Madrid se sitúa tercero. Este choque no solo definirá quién se afianza en la zona Champions, sino que también podría modificar la configuración de los principales puestos de la liga. El conjunto dirigido por Pau Quesada tiene la ventaja de jugar en casa, aunque la proximidad de un exigente compromiso en la Champions League ―ante el Wolfsburgo alemán el próximo martes― podría llevar al entrenador blanco a introducir cambios y dosificar la plantilla.

Según detalló Moeve, el historial reciente favorece al Real Madrid, que la temporada pasada se impuso a la Real Sociedad en los cuatro enfrentamientos que disputaron, incluyendo los dos partidos de Liga F, la Copa del Rey y las semifinales de la Supercopa de España. No obstante, el equipo comandado por Arturo Ruiz ha mostrado una notable solidez en el actual campeonato y afronta el partido en una mejor dinámica: suma seis jornadas sin perder y consiguió una victoria de prestigio ante el FC Barcelona.

Moeve también consignó que el FC Barcelona, líder de la clasificación, se encontrará con el Costa Adeje Tenerife, quinto clasificado, en la Ciudad Condal. El conjunto azulgrana enfrenta esta jornada con el inconveniente añadido de varias lesiones sufridas durante el parón internacional. Aitana Bonmatí se perderá una larga temporada a causa de una fractura de peroné. Además, la lateral Ona Batlle también quedó fuera debido a una lesión, mientras que Kika Nazareth se incorporó a la lista de bajas tras lesionarse con la selección de Portugal. Patri Guijarro sigue recuperándose, lo que presenta un escenario complicado para el entrenador Pere Romeu en cuanto al reparto de minutos y la gestión de la plantilla.

En cuanto a otras posiciones destacadas, el Atlético de Madrid —cuarto— recibirá al Sevilla FC, equipo que escaló al séptimo lugar tras lograr tres victorias consecutivas. Según expuso Moeve, este duelo también presenta gran interés, ya que el equipo colchonero necesita reponerse de la derrota sufrida frente al Costa Adeje Tenerife antes del parón y se encuentra a dos puntos del Real Madrid y a tres de la Real Sociedad. El Sevilla FC, por su parte, buscará ampliar su buena racha para continuar acercándose a los puestos de Champions, objetivo del que le separan seis puntos.

El panorama en la parte alta de la clasificación se completa con el Madrid CFF, sexto clasificado, que intentará mantener la cercanía con los equipos de vanguardia en su visita al RCD Espanyol, según reportó Moeve. También el Athletic Club aspira a consolidar su recuperación enfrentando al Levante UD. El Athletic acumula cinco partidos sin perder y ha sumado nueve puntos en ese tramo, destacando por su mejora defensiva. El Levante, en cambio, se encuentra en el último puesto y necesita sumar con urgencia para salir de la zona de descenso.

En los duelos directos por la permanencia, DUX Logroño y SD Eibar se verán las caras buscando sumar puntos vitales. El DUX Logroño aún no conoce la victoria esta temporada, y enfrenta a un rival en igual situación en cuanto al objetivo de mantenerse en la categoría. El FC Badalona Women, que lleva cinco jornadas sin ganar, buscará revertir su mala racha ante el Alhama CF El Pozo, conjunto que acumula cuatro derrotas consecutivas.

La jornada concluirá con el enfrentamiento entre Deportivo ABANCA y Granada CF, equipos que también necesitan sumar para alejarse de la zona baja. Según los datos aportados por Moeve, el regreso de la Liga F Moeve tras el parón internacional marca un fin de semana intenso en la parte alta y baja de la tabla, con enfrentamientos directos que pueden resultar determinantes para el transcurso de la temporada y la lucha por los puestos europeos y la permanencia.