Morant traslada al sector aeroespacial que "cada euro" invertido en la ESA se traducirá "en progreso para la sociedad"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha trasladado al sector aeroespacial que "cada euro" invertido por España en la Agencia Espacial Europea (ESA) se traducirá "en progreso para la sociedad".

"Hemos puesto el espacio como prioridad porque tiene un impacto beneficioso para la ciudadanía y confiamos en que la industria, los centros tecnológicos y la ciencia española vais a responder al reto", ha dicho.

Morant ha reunido este viernes en la sede del Ministerio a más de 200 representes del sector espacial (presencial y online) para presentarles un balance del Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea (ESA) celebrado en Bremen (Alemania) a finales del mes de noviembre, donde ha subrayado que "el futuro de Europa despega en España con la mayor inversión en ciencia e innovación espacial" de la historia de España.

La ministra ha expresado el compromiso del Gobierno por el espacio con una contribución récord a la ESA de 455 millones de euros al año de media, durante el periodo 2026-2030. Esta inversión sin precedentes ha permitido que hoy, por primera vez, España sea el cuarto país mayor contribuyente a los programas de la ESA, junto a Alemania, Francia e Italia, y por delante de países como Reino Unido, Bélgica o Suiza.

En 2017, España aportaba 150 millones de euros al año. En 2019 se aumentó a 250 millones de euros y en 2022 la aportación se incrementó hasta los 300 millones de euros. Este año 2025 se han alcanzado los 455 millones de euros anuales de media, un 50% más que en el periodo anterior.

España pasa del 5,5% al 8,46% del presupuesto total de la ESA, con 1.854 millones de euro en compromisos para los próximos cinco años. La contribución de nuestro país a la ESA respecto a 2022 ha aumentado más de un 100%.

La ministra se ha referido al espacio como "una infraestructura esencial para tomar mejores decisiones basadas en datos; para impulsar la innovación y crear empleo de alta cualificación; para la navegación, las comunicaciones seguras y la conectividad; para la observación de la Tierra, la gestión de emergencias y la monitorización del clima".

"Es clave para proteger a la ciudadanía, nuestra soberanía tecnológica, nuestra competitividad y nuestro bienestar. Invertimos en espacio porque es invertir en futuro, en sostenibilidad, en resiliencia y en oportunidades para nuestras y nuestros jóvenes", ha subrayado.

También ha señalado que este compromiso permitirá que España alcance "pronto" un nuevo hito, que se situar a España entre los diez países con capacidad propia de acceso al espacio con una inversión de 169 millones de euros, para que el lanzador Miura 5, que está desarrollando la empresa PLD Space, se incorpore a la futura generación de lanzadores europeos a través del Desafío Europeo de Lanzadores (ELC) de la ESA.

Otros programas relevantes en los que España invierte son ESCA+ (ESCA PLUS), el refuerzo de la constelación Atlántica para la observación de la Tierra, esencial frente a la emergencia climática; en LEO-PNT e IRIS2 para impulsar el liderazgo español en navegación y comunicaciones seguras europeas; en sostenibilidad y vigilancia espacial en la misión DRACO; y la misión CAT de retirada de objetos de órbita y la creación del centro español de meteorología espacial.