Los talibán denuncian nuevos ataques lanzados desde Pakistán a territorio afgano

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en 2021 han denunciado este viernes nuevos ataques lanzados desde Pakistán a territorio afgano, sin que Islamabad se haya pronunciado al respecto por el momento.

El portavoz del Gobierno afgano, Zabehulá Muyahid, ha señalado a través de su perfil en la red social X que "lamentablemente esta tarde la parte paquistaní ha vuelto a lanzar ataques hacia Afganistán en el distrito de Spin Boldak de Kandahar, lo que ha provocado la respuesta de las fuerzas del Emirato Islámico".

Las autoridades de Pakistán y Afganistán han mantenido durante estos dos meses varias rondas de conversaciones para intentar resolver las tensiones derivadas de las acusaciones de Islamabad por el repunte de los atentados del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes.

En respuesta a estos ataques, Pakistán lanzó un bombardeo contra Kabul que habría tenido como objetivo al líder de TTP, si bien Islamabad no ha confirmado este extremo y el cabecilla, Nur Wali Mehsud, pareció haber escapado con vida. En respuesta, los talibán lanzaron una ofensiva en la frontera, desatando combates a gran escala que pararon días después con un alto el fuego temporal.

La zona fronteriza ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Pakistán ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.