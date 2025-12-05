La Universidad de Extremadura colabora en una investigación que ha identificado la mula más antigua de Europa occidental

Investigadores del Seminario de Estudios e Investigación Prehistóricas y del Instituto de Arqueología de la Universidad de Barcelona han identificado en el Penedès la mula más antigua documentada en el Mediterráneo Occidental y en la Europa continental.

En esta investigación, liderada por la Universidad de Barcelona, han participado también investigadores del Centro de Anthropobiologie et de Génomique de Toulouse (CNRS et Université de Toulouse III Paul Sabatier), de la Universidad de La Coruña con el análisis isotópico y de la Facultad de Veterinaria de Universidad de Extremadura (UEx) con el estudio de las patologías óseas.

El hallazgo, explicado en un artículo en la revista 'Journal of Archaeological Science: Reports', está datado entre los siglos VIII y VI a.C., durante la primera Edad del Hierro, momento en el que los fenicios introdujeron los burros en la península ibérica. Las mulas son un híbrido entre un burro y una yegua, por lo que la datación establecida por los investigadores puede significar que el conocimiento de hibridar équidos llegó a Europa, procedente de Oriente Próximo, antes de lo que se pensaba hasta ahora.

El análisis de los restos óseos de la mula reveló diversas patologías dentales y faciales que permiten comprender cómo fue utilizada en vida. Entre ellas, destacan el desgaste anómalo y la pérdida de piezas dentales, así como lesiones asociadas al uso de embocaduras y correajes demasiado ajustados. Estas alteraciones, que incluyen infecciones en la mandíbula y marcas de presión en la zona nasal, indican que el animal fue empleado de forma intensiva para actividades domésticas o de monta.

El patrón de lesiones sugiere un manejo exigente y prolongado, compatible con prácticas de control habituales en la época, de acuerdo con el estudio de las patologías óseas llevado a cabo por la investigadora María Martín Cuervo en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura.

El animal estudiado se documentó en 1986 durante la excavación de una parte del yacimiento de Hort d'en Grimau, en Castellví de la Marca. Procede, concretamente, del interior de una fosa, probablemente un silo amortizado, donde se depositaron también los restos óseos parcialmente quemados de una mujer. El material se conserva actualmente en el VINSEUM-Museo de las Culturas del Vino de Cataluña de Vilafranca del Penedès. Con la nueva investigación, se ha datado al animal con radiocarbono y se ha hecho su identificación a través de la genética.

El equipo de investigadores ha realizado un estudio multidisciplinar a nivel taxonómico, morfológico, patológico y de la dieta del animal a partir de los isótopos estables. Tanto el contexto del hallazgo como la presencia de material fenicio en el mismo yacimiento o en otros cercanos, vinculan la zona con el comercio fenicio.

La introducción del burro en la península Ibérica se produjo a través de las redes de comercio a lo largo del Mediterráneo que fueron establecidas por los fenicios. Estos comerciantes acabaron estableciéndose en factorías comerciales y colonias en distintos puntos litorales de la península y son los responsables de introducir, entre otros productos, animales exóticos de origen foráneo como el burro y la gallina, según indica la UEx en nota de prensa.

La hibridación de équidos permitió conseguir animales de transporte como las mulas, mejor adaptados a los climas áridos y más resistentes que los caballos. En el artículo se propone que la mula del yacimiento del Penedès, que fue utilizada para el transporte y alimentada con forrajes, pudiera ser el resultado de una hibridación producida en la península Ibérica a partir del cruce in situ de caballos locales y burros importados.

Sin embargo, otras posibilidades son "igualmente verosímiles" y quizás se trata de una mula nacida fuera de la península, hecho que próximos análisis genéticos e isotópicos resolverán. En cualquier caso, el hallazgo abre la puerta a considerar la zona noroccidental del Mediterráneo como un foco importante en la expansión fenicia. Cabe señalar que hasta ahora las mulas más antiguas de Europa estaban fechadas tres o cuatro siglos después, con el inicio de la romanización.