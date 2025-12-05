Irlanda investiga el avistamiento de drones durante el aterrizaje del avión de Zelenski en Dublín

Un buque de la Armada irlandesa identificó cinco aeronaves no tripuladas en las proximidades del corredor aéreo utilizado por el avión presidencial ucraniano al aproximarse a Dublín, según consignó el diario The Irish Times. Los drones fueron avistados en las inmediaciones de la costa de Howth durante la noche del lunes, justo cuando el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, realizaba la primera visita de Estado de un mandatario ucraniano a Irlanda desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. El incidente motivó la puesta en marcha de mecanismos de coordinación internacional en seguridad.

De acuerdo con Europa Press, la policía irlandesa confirmó la apertura de una indagatoria oficial tras la detección de estos drones no identificados sobre Dublín en coincidencia con la llegada de la delegación ucraniana. Un portavoz de la Garda Síochána declaró: “La Unidad Especial de Detectives (SDU) está investigando este asunto”. La misma fuente detalló que la SDU mantendrá contactos con las Fuerzas de Defensa y con socios internacionales en materia de seguridad, en el marco de un esfuerzo conjunto para esclarecer la procedencia y el propósito de las aeronaves detectadas.

Según informó The Irish Times, la localización de los drones ocurrió cuando regía una prohibición de vuelo sobre la capital irlandesa, establecida como medida preventiva ante la magnitud de la visita oficial. Las fuentes consultadas por ese medio indicaron que los dispositivos no llegaron a representar un riesgo para el avión que trasladaba al presidente Zelenski, pero la presencia de los aparatos en el espacio aéreo levantó preocupación por posibles vulnerabilidades en el operativo de seguridad internacional que acompañaba el viaje.

El presidente Zelenski no ha emitido declaraciones públicas respecto al evento, señalándose que ninguna fuente oficial ucraniana comunicó, hasta el momento, una posición acerca del incidente o sus eventuales repercusiones. Únicamente se conoció la reacción de las autoridades irlandesas que, según publicó The Irish Times, enfocaron sus esfuerzos en establecer si los vuelos respondían a actividades recreativas, errores de operación o acciones intencionadas relacionadas con el despliegue del dispositivo de seguridad desplegado ante la llegada del mandatario extranjero.

La declaración de una zona de exclusión aérea sobre Dublín correspondió a los protocolos habituales para las visitas de jefes de Estado, orientados a minimizar amenazas en el entorno de las terminales aeroportuarias y en las rutas empleadas por las aeronaves presidenciales. En este contexto, la investigación de la Unidad Especial de Detectives incluye, según detalló Europa Press, la colaboración técnica de las fuerzas militares irlandesas y la consulta con aliados internacionales para rastrear el origen y la titularidad de los drones involucrados.

El medio The Irish Times subrayó que el avistamiento no interfirió ni con el aterrizaje ni con el traslado terrestre posterior del presidente ucraniano, insistiendo en que la seguridad de la comitiva permaneció garantizada en todo momento. Las autoridades de Irlanda continúan recabando información y adoptando medidas para prevenir incidentes similares durante futuros actos oficiales que impliquen la presencia de altos dignatarios extranjeros en el país.