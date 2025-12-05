Illa urge a ser "más ambiciosos" en defensa de la democracia al fin de su visita a México

Ciudad de México, 4 dic (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, realizó este jueves un llamado a ser "más ambiciosos" a la hora de defender la democracia, amenazada "desde dentro" por la desigualdad y los extremismos, así como por discursos de odios de la "política de la intimidación", en el último día de su viaje a México

"La mayor amenaza de las democracias nace dentro de ellas mismas. Es la desigualdad y los vientos extremistas. Ambos se necesitan y se retroalimentan", aseguró Illa en un discurso en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la capital del país.

En su intervención, afirmó que frente al extremismo se pueden adoptar "dos actitudes: la esperanza y el miedo", a la vez que recordó que los discursos de odio persiguen el objetivo de que los ciudadanos "bajemos los brazos".

"Debemos ser conscientes de que los discursos de odio, de la política de intimidación y de la amenaza en forma de aranceles; en forma de persecución de personas migrantes; en forma de drones sobrevolando Europa, o directamente de guerra como la invasión de Ucrania; en forma de muros en la frontera, persiguen un mismo objetivo: que el resto de los ciudadanos bajemos los brazos y renunciemos a ser lo que queremos ser", agregó.

Pese a todo, pidió "no perder la esperanza" porque existe una "alternativa mejor", que resumió en el "diálogo, la cooperación institucional, la paz o los valores humanos".

"Creo sinceramente que debemos ser más ambiciosos en nuestra defensa de la democracia y creo que debemos recordar, demostrar y poner en práctica todo lo que podemos hacer. Nunca el ser humano había acumulado tanto conocimiento, tanta capacidad y tanto poder para poder moderar el futuro y su futuro", destacó.

Por ello, reclamó una defensa diaria del sistema democrático, "a todos los niveles y cada uno desde su responsabilidad", ya que a su juicio vive una "amenaza existencial".

Con este acto en la UNAM, el presidente de Cataluña finaliza su visita a México de cinco días, durante la que participó en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, oeste de México, donde Barcelona es la invitada de honor en esta edición.

En capital mexicana, entre otros eventos, Illa se reunió con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, para tratar la peste porcina; participó en un encuentro con empresarios en la Cámara de Comercio de España en México y ofreció un discurso en el Senado.