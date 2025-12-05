Hansi Flick: "Se nota que hay más confianza, estamos de buen humor"

A pocos días del encuentro ante el Real Betis, Hansi Flick confirmó que Frenkie de Jong estará disponible para volver a La Cartuja, mientras que Fermín López podría sumar minutos, aunque no tiene garantizada su titularidad. Según declaraciones recogidas por Europa Press, el técnico del FC Barcelona valoró la reciente victoria contra el Atlético de Madrid como un “paso adelante realmente fantástico” para el equipo, lo que incrementó la confianza colectiva de cara al exigente calendario.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Flick resaltó que el partido contra el Atlético marcó un momento decisivo en el ánimo del vestuario. El entrenador alemán explicó que la conexión entre los futbolistas fue fundamental para alcanzar ese resultado, subrayando la importancia del trabajo en bloque. Flick insistió en que la clave para mantener el nivel consiste en que todos jueguen como una unidad, colaborando y apoyándose mutuamente dentro del campo.

El medio Europa Press consignó que el entrenador expresó satisfacción tanto por el rendimiento del equipo como por la manera en que se vivió la victoria. Flick consideró que el martes, ante un rival de alto nivel como el Atlético, sirvió como punto de inflexión para recuperar sensaciones positivas y celebró la actitud que observó tanto en el encuentro como en los días posteriores. El técnico alemán también reconoció que el próximo partido será de alta exigencia, describiendo al Real Betis como un equipo dotado de gran calidad individual. Hizo hincapié en que el desafío será similar al experimentado frente al Atlético y llamó a sus jugadores a mantener el mismo espíritu y demostrar su valía sobre el terreno de juego.

Durante la rueda de prensa previa, Flick señaló que la atmósfera dentro del grupo es positiva tras la mencionada victoria. El entrenador identificó como un factor importante la reincorporación de Raphinha al equipo. Europa Press citó las palabras del técnico: “He dicho muchas veces que Rafa es un jugador muy importante para nosotros y ha demostrado por qué. Su intensidad en el partido para recuperar el balón, pero también con él es realmente enorme para nosotros y tenerlo en el equipo es muy, muy importante”. El regreso del atacante brasileño se perfila como uno de los motores para la evolución en el juego colectivo que Flick persigue.

En lo que respecta al rol de las jóvenes figuras, Hansi Flick fue consultado por Europa Press sobre el desempeño defensivo de Lamine Yamal en el último partido. El entrenador consideró que el extremo mostró un nivel de implicación y presión adecuados, lo que benefició al colectivo. Flick manifestó su satisfacción por la predisposición del joven tanto en defensa como en ataque, subrayando la mejora observada en ambas facetas del juego. El técnico también apuntó que Yamal muestra un permanente deseo de progresar, lo cual quedó evidenciado durante el entrenamiento matinal previo al duelo ante el Betis.

El entrenador alabó el carácter del internacional español, especialmente en las acciones de uno contra uno. Destacó la relevancia de que este tipo de futbolistas mantengan la confianza en sus capacidades y recalcó la necesidad de proteger su desarrollo. Según lo informado por Europa Press, Flick afirmó que el cuerpo técnico se compromete a cuidar de Yamal, reconociendo su potencial y juventud.

Respecto a las rotaciones de la plantilla, Flick explicó que su tarea requiere elegir a los once titulares y que esa decisión puede generar insatisfacción entre algunos futbolistas. Declaró: “Por supuesto, a veces los jugadores no están contentos sin jugar, pero creo que hay una responsabilidad también en el comportamiento. Cuando estás frustrado, creo que no puedes dar el cien por cien”. El técnico añadió que intenta dialogar con aquellos que no juegan para mantener la armonía dentro del grupo, buscando que todos mantengan una actitud positiva aun cuando no formen parte de la alineación inicial.

Flick también destacó a Gerard Martín por su disciplina y concentración en el campo. El técnico explicó que el defensor cumple correctamente su función como central zurdo y aporta opciones adicionales al equipo cuando sacan el balón jugado desde el costado izquierdo. Según publicó Europa Press, el entrenador consideró que Martín desempeña bien las tareas requeridas tanto en defensa como en ataque, lo que le ha permitido consolidarse en sus funciones.

En relación con el estado físico de la plantilla, Flick señaló que la recuperación de Frenkie de Jong representa una noticia relevante previo al partido en La Cartuja. En cuanto a Fermín López, explicó que si bien podría tener minutos, lo decidirán antes del partido. El técnico también se refirió a la situación de Pablo Páez ‘Gavi’, destacando su disciplina y mostrando confianza en que retornará a la dinámica del equipo fortalecido tras su última lesión de rodilla.

Flick concluyó aludiendo a la responsabilidad y la experiencia adquirida tanto en su etapa como jugador como en su función de entrenador. Repasó que el fútbol requiere gestionar la calidad y la competencia interna, especialmente en un club como el FC Barcelona. Reiteró su deseo de contar con jugadores comprometidos y dispuestos a dar todo en cada práctica y partido, independientemente de que formen parte o no del once inicial, enfatizando el valor de la honestidad en la relación con el vestuario y el objetivo de mantener un ambiente positivo y competitivo.