ERC, Bildu, Podemos y BNG reclaman en el Congreso una respuesta firme del Gobierno ante los ataques de EEUU en el Caribe

Podemos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que advierte sobre el despliegue de un grupo de combate naval estadounidense en el Caribe, que incluye buques de guerra, un portaviones de propulsión nuclear, drones de vigilancia y miles de militares. Según información de Europa Press, la formación señala que estas operaciones no cuentan con mandato ni autorización del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, y considera que podrían estar sentando las bases para una intervención militar en Venezuela y forzando un cambio de régimen en ese país, en medio de una disputa estratégica en torno a los recursos petroleros de la región.

De acuerdo con Europa Press, tanto Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) como Podemos han presentado mociones en la Cámara Baja, en las que solicitan al Gobierno español un posicionamiento claro frente a lo que denominan una “escalada de amenazas, presiones y actuaciones unilaterales” de los Estados Unidos contra Venezuela y Colombia. Las formaciones subrayan que estas acciones de Washington transgreden los principios del Derecho Internacional y suponen una amenaza para la soberanía de los Estados involucrados, así como para la estabilidad de la región caribeña.

En el texto de la proposición registrado por ERC, Bildu y BNG, las agrupaciones consideran que las medidas tomadas por Estados Unidos representan una vulneración de los pilares del Derecho Internacional y la soberanía de los pueblos, además de atentar contra la estabilidad regional en el Caribe. Europa Press detalla que la iniciativa reclama al Gobierno un pronunciamiento inequívoco en defensa de la legalidad internacional y de la resolución pacífica de los conflictos, instando a reafirmar el compromiso con la igualdad soberana de los pueblos, en concordancia con la Carta de las Naciones Unidas.

Entre los puntos principales de la proposición se encuentra la exigencia para que el Ejecutivo español rechace cualquier escalada de amenazas o presiones provenientes de la potencia norteamericana. Adicionalmente, las formaciones solicitan que España promueva gestiones ante los Estados Unidos, los organismos internacionales a los que pertenece y el conjunto de la comunidad internacional, con el objetivo de prevenir el aumento de las tensiones y de resguardar la soberanía de los países afectados.

Podemos, en su propia iniciativa registrada, hace referencia explícita a declaraciones y acciones atribuidas al entonces presidente estadounidense Donald Trump. El grupo denuncia que la administración estadounidense ha iniciado una ofensiva que abarca el ámbito diplomático, político, económico y militar, quebrantando principios fundamentales del derecho internacional. Según la información recogida por Europa Press, Podemos remite a información de ‘The New York Times’, donde se mencionan al menos veinte ataques militares estadounidenses que han causado más de ochenta víctimas mortales entre ciudadanos de Colombia, Venezuela y Trinidad y Tobago.

Considerando el despliegue militar estadounidense desde agosto, la proposición de la formación morada advierte que se trata de una operación que no tiene base jurídica, mandato legal ni proporcionalidad, al carecer de la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A juicio de Podemos, esto supone la infracción del artículo 2.4 de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales salvo autorización expresa del Consejo de Seguridad o en ejercicio del derecho de legítima defensa.

La proposición de Podemos enumera seis exigencias principales al Gobierno español. En primer lugar, reclama el rechazo a cualquier amenaza o uso unilateral de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela y Colombia, así como la demanda del cese inmediato de las operaciones militares. También pide reafirmar el compromiso español con los principios de soberanía estatal, igualdad entre los Estados y la no intervención en asuntos internos.

La formación exige asimismo el rechazo a las sanciones unilaterales extraterritoriales impuestas desde Washington. Otro de los puntos destaca la necesidad de fortalecer la colaboración con el Gobierno de Gustavo Petro, presidente de Colombia, particularmente en los esfuerzos encaminados a poner fin a la violencia en Palestina. Europa Press puntualiza que la proposición insta igualmente a impulsar una posición común de la Unión Europea contraria al uso unilateral de la fuerza en este contexto regional.

Finalmente, la iniciativa de Podemos solicita que el Ejecutivo promueva consultas urgentes en el marco de la Unión Europea y CELAC, con el propósito de evitar una posible intervención militar de Estados Unidos, preservando así la paz y la estabilidad del área caribeña.

Según los textos registrados por las diferentes formaciones parlamentarias, la motivación compartida es la creencia de que la respuesta del Gobierno español frente a este panorama debe ser clara y activa, centrada en la defensa del derecho internacional, la soberanía y la preservación del entorno regional. La referencia constante a los mandatos y prohibiciones de la Carta de la ONU enfatiza la dimensión legal y diplomática que buscan resaltar ante la comunidad internacional. Las iniciativas trasladan la preocupación parlamentaria por las consecuencias que un conflicto de estas características podría tener tanto en los países mencionados como en la región en su conjunto.