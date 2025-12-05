El nuevo servicio de hojas de cálculo Proton Sheets ofrece colaboración en tiempo real y cifrado de extremo a extremo

Proton ha lanzado un nuevo servicio de hojas de cálculo Proton Sheets, que ofrece funciones de colaboración en tiempo real con otros usuarios, además del característico cifrado de extremo a extremo de sus herramientas.
La compañía ha agregado esta opción a su suite de productividad en Proton Drive de cara a ofrecer a las empresas una opción para planificar sus presupuestos, gestionar inventarios, supervisar a los miembros y organizar datos confidenciales, todo ello de forma segura y protegida.
Esto se debe a que, Proton Sheets ofrece a los usuarios todas las funciones de hojas de cálculo, en un servicio que también permite colaborar con otros usuarios, pero siempre "sin perder el control de tus datos" al estar cifrado de extremo a extremo, por lo que ni Proton ni otros servicios de terceros pueden acceder a la información de la hoja de cálculo.
Además, dispone de funciones para gestionar proyectos, con fórmulas integradas para realizar análisis y convertir datos sin procesar en gráficos y tablas fáciles de entender. De la misma forma, también permite importar archivos CSV o XLS existentes, a los que también aplica el cifrado de extremo a extremo, como ha detallado en un comunicado.
Proton también ha detallado que los usuarios podrán acceder a este servicio de hojas de cálculo desde cualquier lugar y dispositivo, así como gestionar quién puede ver o editar el documento.
Con todo ello, Proton Sheets se está comenzando a lanzar gradualmente para todos los usuarios a nivel global, que podrán encontrarlo desde su cuenta de Proton Drive.