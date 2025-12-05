El Ministerio de Cultura concede ayudas a 29 proyectos de producción de largometrajes por 28 millones de euros

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), ha resuelto el segundo procedimiento de ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyecto de 2025 por un importe de 28.350.000 euros.

La dotación presupuestaria total para la convocatoria de 2025 es de 55 millones de euros y en el primer procedimiento, resuelto el pasado 15 de octubre, se concedieron 26.650.000 euros a 27 proyectos.

Ahora, en este segundo procedimiento, de los 40 proyectos que han solicitado la ayuda, han resultado beneficiarios 29, de los que 24 corresponden a la categoría de ficción y cinco a la de animación.

Mientras, del total, 11 son coproducciones internacionales que han obtenido ayudas por un valor de 10.230.000 euros, lo que supone el 36,08% de la dotación total.

El departamento que dirige Ernest Urtasun avanza que, en cuanto al impacto de las cláusulas para reducir la brecha de género, de los 13 proyectos dirigidos exclusivamente por mujeres de los solicitantes admitidos -36,11% del total de admitidos-, 11 han resultado beneficiarios, lo que supone un 37,93% del total de proyectos beneficiarios.

Asimismo, han resultado beneficiarios seis guiones escritos únicamente por mujeres, lo que supone el 20,69% del total de proyectos beneficiarios. Además, han obtenido ayudas cinco proyectos en los que la dirección y guion recaen en mujeres, lo que representa el 17,24% del total de beneficiarios.

Respecto a la producción ejecutiva, 26 proyectos admitidos con mujeres en ese cargo han resultado beneficiarios, lo que supone un 89,66% del total.

PRODUCTORAS CATALANAS Y MADRILEÑAS, LAS MÁS BENEFICIARIAS

Por comunidades autónomas, tres productoras andaluzas reciben un importe total de 1.499.400 euros por su participación en tres proyectos; cuatro productoras de Canarias reciben 2.980.500 euros por su participación en cuatro proyectos; 24 productoras catalanas, con participación en 12 proyectos diferentes, suman ayudas por valor de 8.580.800 euros; y 29 productoras madrileñas, con participación en 18 proyectos, reciben 7.927.850 euros.

Además, cuatro productoras valencianas reciben 1.248.700 euros por su participación en cuatro largometrajes; tres productoras de Galicia reciben 1.351.150 euros por su participación en dos proyectos y nueve productoras del País Vasco son beneficiarias de 4.761.600 euros para la producción de cinco largometrajes.