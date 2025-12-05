El Banco de Brasil investiga al directivo de Santander Alexsandro Broedel, según el 'FT'

El Banco Central de Brasil ha iniciado una investigación formal al directivo de Santander, Alexsandro Broedel, acusado de fraude por su anterior entidad, según informa el 'Financial Times'.

En diciembre de 2024, el brasileño Itaú Unibanco acusó a Broedel, quien fue director financiero de la entidad hasta julio de 2024, de haber desviado fondos del banco a través de un acuerdo con un consultor externo contratado en nombre de la propia entidad.

El pasado mes de marzo, el banco brasileño demandó a Broedel mientras que, según el rotativo británico, la fiscalía de Brasil habría solicitado a la policía que abriese una investigación a principios de 2025.

Broedel se incorporó a Santander como vicepresidente sénior, según la red social Linkedin, en octubre de 2024, dos meses después de dejar Itaú.

La intención de Santander era nombrarle responsable de contabilidad para todo el grupo, pero habría reconsiderado su decisión y, finalmente, fue nombrado vicepresidente ejecutivo de estrategia el pasado mes de septiembre.

Un portavoz de Broedel negó "rotundamente" ante el 'FT' todas las acusaciones y afirmó haber iniciado procedimientos legales contra Itaú. Además, señaló que el inicio de la investigación por parte del Banco Central de Brasil "no implica en sí misma ninguna presunción de responsabilidad" y que se ha abierto basándose "solamente en las alegaciones no probadas de Itaú Unibanco".

Preguntado por estas cuestiones, fuentes de Santander han señalado a Europa Press que la investigación del Banco Central de Brasil no supone un cambio sustancial en la situación actual con respecto a Broedel.