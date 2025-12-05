EEUU publica video de ataque a lancha en aguas internacionales en medio de polémica

Washington, 4 dic (EFE).- Las fuerzas armadas de Estados Unidos publicaron este jueves un vídeo de un nuevo ataque contra una lancha supuestamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, en medio de controversia en el Senado por legalidad de las operaciones militares de la Administración Trump contra buques de este tipo y sus tripulantes.

El ataque fue anunciado por el Comando Sur en su cuenta oficial de X y presentado como parte de las operaciones de la ofensiva "lanza del Sur" y habría sido ejecutado el pasado 4 de diciembre.

La publicación afirma que la orden del ataque fue dada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien se encuentra bajo el ojo mediático, luego de que el Washington Post revelara que en septiembre las fuerzas estadounidenses ordenaran un segundo ataque contra una embarcación en el Caribe para eliminar a dos sobrevivientes que se encontraban a bordo.

La nueva misión ocurrió en el Pacífico Oriental y terminó con la vida de cuatro hombres que tripulaban la embarcación y las fuerzas armadas no han dado detalles de la organización criminal que supuestamente operaba el bote.

Además, este jueves el almirante Frank Bradley, compadeció en una reunión a puerta cerrada con el comité de fuerzas armadas del Senado que investigan la legalidad de las acciones militares de la campaña antinarcóticos del presidente, Donald Trump.

Esta semana, Trump aseguró que se preparan para iniciar operaciones en territorio venezolano para eliminar objetivos ligados al narcotráfico que han sido identificados.

La campaña de Trump cerca de Venezuela y Colombia ha dejado al menos 80 muertos y levantado acciones legales por posibles violaciones a derechos humanos, como la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el abogado del presidente colombiano, Gustavo Petro, presentó por la posible ejecución extrajudicial de un pescador en el Pacífico durante una de las operaciones estadounidenses. EFE