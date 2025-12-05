Colombia se acerca a las 300 medallas y Perú supera las 200 en los XX Juegos Bolivarianos

Lima, 4 dic (EFE).- Colombia llegó este jueves a 294 medallas en los XX Juegos Bolivarianos, que sigue liderando con 119 de oro, seguida por Venezuela, con 251, 87 de estos dorados, y Perú, que alcanzó 59 de oro para un total de 205 medallas.

Durante la duodécima jornada el torneo que se disputa en las ciudades peruanas de Lima y Ayacucho, la delegación de Chile se mantuvo en la cuarta posición, con 42 medallas de oro y un total de 142, mientras que Ecuador siguió en el quinto lugar, con 33 doradas.

Este jueves hubo competencias de atletismo, balonmano, béisbol, bolos, boxeo, cricket, gimnasia, golf, karate, natación artística, pelota vasca, remo, rugby 7, 'skateboarding', tenis, tenis de mesa, voleibol playa, voleibol sala y wushu.

Entre los resultados más destacados estuvo la primera medalla de oro ganada por Bolivia, gracias a la atleta Valeria Quispe, quien fue la mejor en el salto triple femenino, con una marca de 13 metros y 48 centímetros.

Aunque Bolivia alcanzó su primera presea se mantiene en las últimas posiciones del medallero, con un total de 24 medallas, ya que también suma seis platas y 17 bronces.

El deportista olímpico peruano Angelo Caro ganó el oro en la categoría Street de 'skateboarding', en la primera vez que se disputa este deporte en el torneo, mientras que Chile dominó las disciplinas de Park, al quedarse con dos oros.

Caro, que quedó quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, obtuvo 239,83 puntos, muy por delante del ecuatoriano Luis González, que consiguió la plata con 152,96 puntos, y el chileno Matías Floto, que ganó el bronce con 144,59 puntos.

En la categoría femenina, la campeona fue la colombiana Jazmín Álvarez, que participó en las Olimpiadas de París 2024, y alcanzó este jueves 100,36 puntos.

En la disciplina Park, Chile se llevó los oros, al ganar la categoría masculina con Martín Jaque, y la femenina, con Ignacia Muñoz.

En el atletismo, Ecuador reinó en las pruebas de los 200 metros planos, al llevarse los dos oros en disputa con Katriel Angulo en la prueba masculina y Nicole Caicedo en la modalidad femenina, mientras que el ecuatoriano Marcos Herrera se colgó el oro en los 110 metros vallas.

Venezuela y Colombia también sumaron nuevos oros en las pruebas de relevos 4x400 metros masculino y femenino.

Por su parte, el boxeador olímpico ecuatoriano Gerlon Congo se alzó con la medalla de oro en la categoría de más de 90 kilos, al ganar en la final al dominicano José Agustín por 5-0.

Ecuador también sumó otro oro en el boxeo con José Gabriel Rodríguez en la categoría de hasta 70 kilos, mientras que el resto de oros de este disciplina fueron se los llevaron competidores de Venezuela, con seis medallas; y Colombia, con tres.

- Medallero de los XX Juegos Bolivarianos:

País Oro Plata Bronce Total

.1. Colombia 119 105 70 294

.2. Venezuela 87 74 90 251

.3. Perú 59 57 89 205

.4. Chile 42 49 51 142

.5. Ecuador 33 43 40 116

.5. Guatemala 28 22 29 79

.7. Rep. Dominicana 9 14 29 52

.8. Panamá 7 7 16 30

.9. Paraguay 6 10 11 27

10. Uruguay 4 3 4 11

11. El Salvador 2 6 10 18

12. Bolivia 1 6 17 24

13. Trinidad y Tobago 1 2 1 4

14. Curazao 0 1 0 1