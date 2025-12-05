Agencias

Aplazada la audiencia contra Mangione por el asesinato del CEO por enfermedad del acusado

Nueva York, 5 dic (EFE).- Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, está enfermo, razón por la que el juez encargado de la audiencia para la supresión de pruebas en su caso estatal fue cancelada este viernes.

"Al parecer, el acusado está enfermo hoy. Así que continuaremos el lunes por la mañana", dijo el juez Gregory Carro.

La audiencia empezó el lunes de esta semana y por el estrado han pasado ya siete testigos en tres días. El miércoles no hubo sesión.

El tribunal ha escuchado a guardias penitenciarios, a la persona que contestó la llamada de emergencia que apuntaba que Mangione estaba en un McDonald's en Pensilvania y a los agentes que detuvieron al joven de 27 años en el restaurante de comida rápida, entre otros testigos.

Además, la fiscalía ha mostrado las grabaciones de las cámaras personales de los policías de Pensilvania.

El equipo legal del detenido busca suprimir cualquier evidencia encontrada en una mochila, incluyendo el arma, el cargador y sus escritos, que revelan su detallado razonamiento antes del tiroteo, por haberse hecho sin una orden de registro previa, como requiere la normativa del estado de Nueva York -pero no la de Pensilvania-.

La defensa también solicita la supresión de cualquier declaración que Mangione hiciera a las autoridades después de su arresto el 9 de diciembre en Pensilvania, hasta el 19 de diciembre, cuando fue extraditado a Nueva York.

El acusado se ha declarado inocente de los cargos estatales y federales relacionados con el homicidio. Ninguno de los dos juicios ha sido programado aún. EFE

