Ancelotti destaca a Marruecos como un rival sólido y organizado tras el sorteo mundialista

Washington, 5 dic (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, calificó como un rival "sólido y organizado" a Marruecos tras conocer los contrincantes que la pentacampeona del mundo tendrá que enfrentar en el Mundial 2026.

El sorteo, celebrado este jueves en Dallas, definió los grupos de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, en la que Brasil quedó encuadrado en el grupo D junto a Marruecos, Escocia y Haití. El evento marcó el inicio formal del camino hacia la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Marruecos hizo un gran Mundial en 2022, es un equipo sólido, muy bien organizado", dijo Ancelotti en una conferencia de prensa en Washington horas después de conocer que compartirán el grupo con uno de los semifinalistas de la edición anterior disputada en Catar.

"También respetamos a Escocia, todos son equipos que merecen estar en la Copa del Mundo (...) el Mundial inició desde que clasificamos y ahora, conociendo los rivales, es momento de prepararnos de forma específica", agregó el director técnico italiano.

Sobre Haití, la cuarta selección que complementa el grupo de Brasil, Ancelotti reconoció que "no sé mucho de ellos, la verdad", aunque recordó que es la segunda vez que participan en una Copa del Mundo y aseguró que merecen ser enfrentados "con respeto".

El técnico añadió que no siente inquietud por las futuras sedes y estadios donde Brasil disputará la fase de grupos, al considerar que "el factor climático no será un problema".

En cuanto a la preparación, Ancelotti adelantó que Brasil enfrentará en amistosos a las potencias europeas Francia y Croacia rumbo al Mundial 2026. El entrenador, que dirigió a clubes como el Real Madrid y el AC Milan, calificó estos encuentros como "un gran termómetro" para llegar con una visión clara y objetiva a la cita mundialista.

El Mundial 2026 será el primero de la historia con 48 selecciones, repartidas en 16 grupos y con un calendario ampliado. El torneo se disputará en 16 sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá, lo que lo convierte en la edición más extensa y geográficamente diversa.

Con el sorteo ya definido, Brasil iniciará un proceso de preparación que buscará ajustarse a un formato inédito y a un recorrido más largo rumbo al objetivo de levantar su sexto título mundial. EFE