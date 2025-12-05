(AMP) Argentina vuelve al mercado de capitales con un bono en dólares a 2029 y un cupón del 6,50%

Argentina ha anunciado su vuelta al mercado de capitales después de siete años mediante la emisión de un bono del Tesoro Nacional con vencimiento el 30 de noviembre de 2029 y un cupón al 6,50%, según ha informado la Secretaría de Finanzas del país.

La emisión se lanzará, mediante indicación de precio, sin coste mínimo ni máximo a través de dos tramos, uno no competitivo y otro competitivo.

El tramo no competitivo estará destinado a personas físicas o jurídicas que, por sus características, no cuentan con la especialización necesaria para realizar una evaluación de las condiciones financieras de la licitación y requieren el asesoramiento de una entidad, como fondos comunes de inversión, aseguradoras o fondos públicos.

En este caso, solo se aceptará una sola oferta por inversor y deberá ser menor o igual a un monto de 50.000 de dólares (42.925 de euros).

Por otro lado, el tramo competitivo está destinado a todo tipo de inversor por cuantías mayores a 50.000 dólares que, por sus características, fue excluido del no competitivo, con una oferta mínima de 1.000 dólares (858 euros) y no tendrán limitación de cuantía máxima a ofertar.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, explicaba al mismo tiempo en el canal Vivo A24 la noticia y añadía que la cuantía recaudada se destinará a hacer frente a los próximos vencimientos.

En concreto, y según ha explicado el ministerio de Economía en un comunicado, el resultado de la licitación servirá para cancelar parcialmente el vencimiento del capital de dos bonos el próximo 9 de enero de 2026.

Con esta licitación, el Tesoro "busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del Banco Central de la República Argentina".

Este objetivo tiene lugar en un contexto de "fuerte compresión" de las tasas de interés de los bonos en dólares como consecuencia del resultado electoral y de las políticas económicas que está implementando el Gobierno de Milei.

De esta manera, el organismo comienza una nueva estrategia de refinanciación de sus vencimientos de capital en dólares sin afectar al proceso de fortalecimiento de la hoja de balance de la autoridad monetaria argentina, permitiendo, al mismo tiempo, que las compras de reservan resulten en acumulación neta.