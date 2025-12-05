120-123. Ni Doncic ni LeBron, Reaves lleva a los Lakers a otra victoria sobre los Raptors

Toronto (Canadá), 4 dic (EFE).- Los Angeles Lakers, sin Luka Doncic, se impusieron en la última décima de segundo a Toronto Raptors por 120-123 en un partido en el que, por primera vez desde 2007, LeBron James no llegó a 10 puntos mientras que Austin Reaves anotó 44.

En unos minutos finales eléctricos, en los que los Raptors y Lakers se alternaron la delantera en el marcador, y cuando el reloj marcaba unas décimas de segundo para la conclusión del partido, Rui Hachimura saltó desde el córner izquierdo tras recibir un balón de James para anotar un triple que rompió el empate y dejó el marcador en el 120-123 definitivo.

Todo el banquillo de los Lakers cruzó la pista para felicitar a Hachimura ante la incredulidad de los jugadores de los Raptors, que acariciaron en el último cuarto su novena victoria consecutiva en casa, pero acabaron acumulando su sexta derrota consecutiva ante el equipo angelino.

Los Lakers no necesitaron a Doncic, de baja por motivos personales desde principios de semana, ni a James, que completó uno de sus partidos más irrelevantes en casi 19 años. La estrella de los Lakers terminó con 8 puntos, 6 rebotes y 11 asistencias. Desde el 5 de enero de 2007, James nunca había bajado de los 10 puntos en un partido.

Pero la asistencia final de Hachimura le redimió. Segundos antes, tras recibir un sonado tapón de Brandon Ingram, LeBron pareció desconectar totalmente del partido hasta el punto de que se salió de la cancha tras dirigirse a su entrenador, JJ Redick, mientras los cuatro restantes jugadores de los Lakers continuaban jugando.

Su primer cuarto fue desastroso. Por tercera vez esta temporada, LeBron acabó los primeros 12 minutos sin anotar un solo punto tras lanzar cinco tiros. A pesar de su escasa contribución en ataque, hizo dos asistencias en el periodo, los Lakers acabaron cinco puntos por delante, 26-31, gracias al desacierto de los Raptors.

Al llegar al descanso, los Lakers habían aumentado su ventaja a nueve puntos, 58-67, gracias al acierto de Reaves, que ya era el máximo anotador del partido con 14 puntos y un 60 % de acierto en sus tiros de pista. Mientras, LeBron acumulaba 4 puntos tras nueve tiros.

Tras el descanso, los Raptors terminaron por asentarse en la pista, con un Scottie Barnes ejerciendo de líder del equipo. Los locales finalmente se colocaron por delante en el marcador, 82-81, a falta de 6 minutos para el final del tercer cuarto.

Pero Reaves cortó en seco la recuperación de los Raptors. En los últimos seis minutos del cuarto, anotó 15 de los 19 puntos que anotaron los Lakers, lo que dejó el marcador en 98-100. El escolta terminaría con 22 de los 33 puntos de su equipo en el cuarto.

En el último cuarto, los Lakers aumentaron inicialmente su ventaja aunque sin lograr despegarse en el marcador. A falta de 6.46, los Raptors igualaron 110-110 gracias a un Ingram que toda la noche fue uno de los jugadores más sólidos.

Y a falta de cinco minutos, los locales alcanzaron su mayor ventaja del partido, tres puntos, 105-102. Pero las prisas de los locales, alguna decisión arbitral controvertida y el acierto de Reaves y, finalmente, Hachimura, acabaron con la racha de victorias en casa de los Raptors.