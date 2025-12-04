Merz viaja a Bruselas para convencer al primer ministro belga del uso de activos rusos para Ucrania

En el contexto de las discusiones dentro de la Unión Europea sobre la posible utilización de fondos rusos congelados, Bélgica ha mostrado reticencias a aprobar el plan debido a preocupaciones legales y riesgos de represalias, principalmente porque la entidad financiera Euroclear, con sede en Bélgica, custodia la mayor parte de esos activos. A este escenario se suma la decisión del canciller alemán, Friedrich Merz, de postergar su viaje a Oslo para viajar a Bruselas, donde planea reunirse a puerta cerrada con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el primer ministro belga, Bart de Wever. Según consignó Europa Press, la cita busca persuadir al dirigente belga para aprobar el desbloqueo de los fondos rusos destinados a un préstamo de reparación para Ucrania.

El gobierno alemán, a través de su portavoz, anunció que Merz dará prioridad a la cena en Bruselas este viernes, con el objetivo de allanar el camino para financiar a Ucrania utilizando los activos soberanos rusos actualmente bloqueados en territorio europeo. De acuerdo con Europa Press, la cita tendrá carácter privado y se centra en la propuesta germana de asignar al menos 90.000 millones de euros a Ucrania mediante un mecanismo calificado como "préstamo de reparaciones".

Esta iniciativa responde al cálculo del Fondo Monetario Internacional, que estima la necesidad financiera mínima de Ucrania en 135.000 millones de euros para los próximos dos años. Frente a este escenario, Merz ha defendido públicamente la urgencia de utilizar la liquidez de los activos rusos congelados. Según una tribuna publicada en el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, el canciller alemán afirmó: "Está en nuestras manos no sólo fortalecer a Ucrania, sino también enviar una señal inequívoca a Moscú de que continuar esta guerra de agresión es inútil. Esto no es una señal para prolongar el conflicto, sino para ponerle fin. Demuestra la capacidad de acción de Europa", expresó Merz en el artículo citado por Europa Press.

No obstante, la postura de Bélgica se mantiene opuesta al uso de estos recursos. El gobierno de Bruselas considera que la puesta en práctica del plan alemán podría constituir una "confiscación" y advierte de que esta medida vulneraría el Derecho internacional. Además, solicita garantías a sus socios comunitarios, pidiendo explícitamente que los Estados miembros de la UE respalden a Bélgica en caso de que el Banco Central de Rusia u otras entidades presenten demandas legales, o si el Kremlin responde con represalias económicas o políticas, según informó Europa Press.

El motivo subyacente de la preocupación belga radica en el papel fundamental que juega Euroclear como depositaria central de la mayoría de los activos rusos sujetos a sanciones europeas. Las autoridades de Bélgica entienden que cualquier movimiento unilateral respecto a esos fondos puede acarrear consecuencias judiciales y de seguridad financiera para el país, razón por la cual subrayan la necesidad de actuar únicamente bajo el respaldo y la coordinación de toda la Unión Europea, reportó Europa Press.

El debate sobre la utilización de los activos rusos congelados ha cobrado especial relevancia ante el desafío de sostener el apoyo económico a Ucrania en medio de la ofensiva militar rusa. Si bien la idea cuenta con el impulso de las autoridades alemanas y algunos sectores dentro de la Comisión Europea, sigue generando divisiones dentro del bloque. Mientras tanto, la cita de alto nivel en Bruselas se presenta como un intento decisivo por parte del canciller alemán de destrabar el debate y sentar las bases para un acuerdo colectivo entre los principales actores políticos comunitarios.