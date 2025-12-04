Agencias

Maduro confirma una conversación telefónica "cordial" con Trump

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado este miércoles haber mantenido una conversación "cordial" con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en medio de las tensiones entre Caracas y Washington a cuenta de los ataques del Pentágono contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que han matado a más de 80 personas.

"Yo recibí, tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive puedo decir que fue cordial", ha declarado en un programa emitido en la cadena de televisión estatal VTV.

El mandatario venezolano ha celebrado además que "si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz".

El inquilino de la Casa Blanca --quien el domingo confirmó que ambos mantuvieron hace menos de dos semanas una conversación telefónica, sin dar detalles sobre la misma-- ha declarado este mismo miércoles desde el Despacho Oval que "apoyo la decisión de inutilizar los barcos y a quienquiera que los pilote", al ser preguntado sobre la decisión de atacar por segunda vez a los supervivientes de un primer bombardeo contra una embarcación matando finalmente a los once tripulantes.

"La mayoría ya no están, pero quienesquiera que los piloten son culpables de intentar matar gente en nuestro país", ha alegado, justificando así una decisión tomada por el almirante Frank Bradley y respaldada "al cien por cien" por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en palabras de la Casa Blanca.

Trump ha eludido las preguntas sobre si Bradley y Hegseth deberían ser castigados si había supervivientes aferrados a la embarcación atacada, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN. "Creo que van a descubrir que esto es la guerra, que estas personas estaban matando a nuestra gente por millones. Creo que van a descubrir que hay mucha gente dispuesta a apoyar lo que están haciendo, destruir esos barcos. Y muy pronto, vamos a empezar a hacerlo también en tierra", ha asegurado.

