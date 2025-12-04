Agencias

Macron ve "decisiva" la cooperación con Xi para terminar con la guerra en Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha apelado este jueves a su homólogo chino, Xi Jinping, para "superar" los desacuerdos entre ambos países al ser recibido en Pekín, donde ha calificado la cooperación con el gigante asiático como "decisiva" ante la actual inestabilidad global y mencionando en particular la guerra en Ucrania.

"Debemos seguir movilizándonos en favor de la paz y la estabilidad en el mundo, así como en Ucrania y en las diferentes regiones del mundo afectadas por la guerra. Nuestra capacidad para trabajar juntos es decisiva", ha señalado durante una rueda de prensa conjunta.

El jefe del Elíseo ha subrayado que las relaciones entre Pekín y París se basan "en la confianza, el entendimiento mutuo y la voluntad de actuar juntos en un contexto internacional incierto, marcado por las crisis" y ha señalado que "(su) voluntad es también que este diálogo pueda alimentar la hoja de ruta sino-europea" tras una ceremonia en la que se han firmado acuerdos entre sus respectivas carteras de Exteriores, Agricultura, Economía, Medio Ambiente, Cultura y Enseñanza superior.

Por su parte, el presidente chino ha lamentado que "nuestro mundo está lejos de ser tranquilo". "Las tensiones en la política internacional y los puntos conflictivos se suceden y son complejos y difíciles de resolver", ha señalado antes de reiterar que "en cuanto a la crisis de Ucrania, China apoya cualquier esfuerzo en favor de la paz".

En este sentido, ha asegurado que su Gobierno "seguirá desempeñando un papel constructivo para la resolución política de esta crisis" pero ha manifestado que "nos oponemos firmemente a cualquier acusación irresponsable y discriminatoria". "Esperamos que las diferentes partes puedan, mediante el diálogo y la negociación, llegar a un acuerdo de paz justo y duradero", ha agregado.

EuropaPress

Infobae