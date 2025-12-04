La Real Academia de Bellas Artes restaura y devuelve a la "vida" obras maestras de Velázquez, Zurbarán o Bellini

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha presentado este jueves la exposición 'El arte de restaurar. Mecenazgo de la Fundación Callia en la Academia', compuesta por una selección de veinte obras "maestras" de la institución, entre las que destacan piezas de Velázquez, Zurbarán o Bellini.

"Cuando las obras salen del estudio de un artista comienzan a vivir, pero también a degradarse. La restauración trata de evitar esa degradación hasta el punto de que las obras superan la vida de los humanos", ha señalado en el acto de presentación el comisario Víctor Nieto.

El comisario ha aseverado que la restauración, además, permite enfrentarse al diálogo con la historia y ver cómo esa obra "ha vivido". "Desde el momento en que se coloca una pieza en un lugar, esa obra empieza a vivir y a sufrir, tal y como es la vida", ha insistido.

"Aunque las obras estén bien conservadas, siempre hay desgaste o los barnices o los marcos se degradan", ha apuntado. En esta ocasión, se ha devuelto a la luz 'El Salvador' (1502), de Giovanni Bellini, 'La Santa Cena' (1629), de Otto van Veen, o 'La santa cena' (1629), de Velázquez.

La exposición se completa con videos y paneles explicativos del proceso llevado a cabo, información de la procedencia y características intrínsecas de cada obra, favoreciendo la comprensión y valoración del esmerado trabajo realizado.

En concreto, los especialistas Rafael Alonso y Alfonso Castrillo han procedido a la consolidación pictórica y la eliminación de repintes, barnices oxidados, estucos y anomalías ocasionadas por limpiezas selectivas y otras intervenciones anteriores que distorsionaban la obra original.

Por su parte, el director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Tomás Marco, ha agradecido la generosa colaboración de la Fundación Callia, que posibilita la restauración de obras de arte del patrimonio de la Academia. Por su parte Carmen Reviriego, ha subrayado la importancia de "transmitir a la sociedad la suerte dada".