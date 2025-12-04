La Cambra de Girona refuerza la cooperación con instituciones mexicanas

El Hub de Salut i Benestar de la Cambra de Girona está realizando una misión empresarial en Guadalajara (México) para reforzar la cooperación con instituciones de salud, tecnología y académicas, informa en un comunicado este jueves.

En concreto, ha mantenido reuniones con la Universidad Autónoma de Guadalajara, el Clúster Médico, el Clúster de Ingeniería Biomédica, la Secretaría de Innovación del Gobierno de Jalisco (México) y empresas de la zona.

El presidente de la Cambra, Jaume Fábrega, ha explicado que Guadalajara es "uno de los ecosistemas más dinámicos de México en salud e innovación" y que establecer un puente estable generará oportunidades para las empresas gerundenses.