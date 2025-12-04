Agencias

Israel identifica los restos del penúltimo cuerpo entregado por Hamás y Yihad Islámica

Guardar

El Ejército de Israel ha anunciado en la mañana de este jueves la identificación de los restos del rehén entregado en la víspera por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y de Yihad Islámica, que corresponden al ciudadano tailandés Sudthisak Rinthalak, uno de los dos cuyos cuerpos quedaban aún por entregar.

La víctima, según han indicado en Telegram las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), tenía 42 años y trabajaba como agricultor en el kibutz de Beeri, donde fue "asesinado el 7 de octubre de 2023" y su cuerpo fue secuestrado y llevado a la Franja de Gaza".

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha informado en un comunicado de que su familia ha sido informada y que las autoridades se coordinarán con la Embajada de Tailandia en Israel para devolver el cuerpo a su país de origen.

De este modo, sólo quedaría un cuerpo por trasladar desde la Franja de Gaza, el del policía israelí Ran Gvili, y tanto la oficina del mandatario como el Ejército han instado a Hamás a devolverlo, en el marco del acuerdo con Israel para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

La aplicación de este acuerdo incluye un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre --si bien las autoridades gazatíes han denunciado la muerte de 360 palestinos por ataques de Israel desde entonces--, la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida y la entrega de 30 de los secuestrados fallecidos. Además, Israel ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que permanecían en sus cárceles y ha entregado cerca de 350 cadáveres de palestinos que retenía desde los ataques y la posterior ofensiva contra Gaza.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Ejército de Israel mata al autor de un atropello con fuga que hirió a un militar cerca de Hebrón

La acción de las fuerzas israelíes, respaldada por el uso de tecnología avanzada y soporte de inteligencia, desencadenó una serie de medidas restrictivas y tensiones, generando nuevas reacciones políticas y sociales en un clima de creciente confrontación en Cisjordania

Infobae

Macron ve "decisiva" la cooperación con Xi para terminar con la guerra en Ucrania

Macron ve "decisiva" la cooperación

Santander vende el 3,5% de su filial polaca por 407 millones de euros

La entidad ha colocado más de 3,5 millones de acciones polacas en una operación dirigida a inversores institucionales, reducirá su posición en el capital social tras cerrar otro acuerdo de venta y mantendrá colaboración estratégica en la región

Santander vende el 3,5% de

El 93,9% de personas bajo el umbral de la pobreza no percibe rentas mínimas de inserción de las CCAA, según informe

Solo tres comunidades han logrado aumentar el acceso a las ayudas mientras la mayoría ha reducido la cobertura, con fuertes recortes presupuestarios y una notable disparidad territorial que deja a la población vulnerable sin respaldo suficiente, según el informe

El 93,9% de personas bajo

Eugenia Martínez de Irujo da la última hora de su hermano Cayetano tras cancelar su luna de miel por problemas de salud

El entorno más cercano se muestra optimista tras las palabras de Eugenia Martínez de Irujo, quien confirmó avances del paciente en una aparición pública, devolviendo la confianza al círculo íntimo y renovando las expectativas sobre la recuperación completa

Eugenia Martínez de Irujo da