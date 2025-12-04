Agencias

Irán asistirá al sorteo del Mundial de este viernes en Washington

Una delegación de la selección de Irán acudirá al sorteo del Mundial 2026 que se celebra este viernes en Washington, después de que la federación iraní planeara en un primer momento boicotear el evento al denegarles los visados estadounidenses al seleccionador, Amir Ghalenoei, el presidente de la entidad, Mehdi Taj, y otros siete miembros del organismo.

Así lo confirmó el ministro de Deportes del país, Ahmad Donjamali, a la agencia de noticias estatal Irna, avanzando que ya se habían concedido los visados y que el seleccionador Ghalenoei viajaría, aunque no estaba claro si Taj también formaría parte de la delegación.

Irán había planeado en un principio boicotear el evento tras conocerse que a Ghalenoei, al presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, y a otros siete miembros de la entidad se les había denegado el visado estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había impuesto a principios de año prohibiciones de entrada a ciudadanos de varios países, entre ellos Irán. Sin embargo, Trump también dijo que habría excepciones para el Mundial y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, para atletas, entrenadores, trabajadores y familiares directos.

Irán y Estados Unidos no mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de cuatro décadas. Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes en verano, en el marco de la guerra entre Israel e Irán.

