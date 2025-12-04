Agencias

EEUU anuncia que RDC y Ruanda firmarán este jueves un acuerdo de paz en la Casa Blanca

La Casa Blanca ha anunciado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves a los presidentes de Ruanda, Paul Kagame, y República Democrática de Congo, Félix Tshisekedi, para firmar el acuerdo suscrito en junio por sus respectivos ministros de Exteriores.

"Este jueves, el presidente Trump recibirá a los presidentes de la República de Ruanda y República Democrática de Congo para firmar el histórico acuerdo de paz y económico que él medió", ha declarado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

El anuncio llega tras el último cruce de declaraciones entre ambos países, después de que Kagame acusara el jueves a Kinshasa de negarse a asumir sus responsabilidades en la crisis de seguridad.

El portavoz del gobierno congoleño, Patrick Muyaya, respondió el viernes tildando como "padre" del Movimiento 23 de Marzo al mandatario ruandés y afirmando que "en los próximos días habrá oportunidad de hacer un balance de quiénes han cumplido con sus obligaciones para restablecer la paz en esta parte del territorio".

Poco más de dos semanas antes tuvo lugar en Qatar la firma de un acuerdo marco de paz entre ambos bandos, concebido como una extensión por escrito de la declaración de principios acordada en julio, que, en realidad, no se ha puesto en práctica hasta la fecha.

Las conversaciones arrancaron este año ante el recrudecimiento del conflicto a raíz de una ofensiva del M23, integrado principalmente por tutsis congoleños, que logró tomar las capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, provocando airadas acusaciones de RDC contra Ruanda, que por su parte denuncia que Kinshasa reprime a los tutsis con apoyo de grupos armados como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) --fundada por hutus huidos tras el genocidio en Ruanda en 1994-- y otras milicias locales.

