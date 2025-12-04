CSIF denuncia la saturación de la sanidad por la epidemia de gripe y exige refuerzos inmediatos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este jueves que los servicios de Urgencias y consultas de Atención Primaria (AP) están empezando a verse saturados con la llegada de pacientes afectados por infecciones respiratorias, como la epidemia de gripe, debido a la carecia de profesionales y la "pésima" planificación.

Así lo ha aseverado CSIF en un comunicado en el que apunta la pérdida de profesionales de Medicina y Enfermería, como consecuencia de la falta de incentivos que ofrecen algunas comunidades autónomas. Los datos de la Seguridad Social recabados por la organización sindical muestran que se han destruido 44.000 plazas desde el pasado septiembre.

A esto se suman las "mínimas" contrataciones de personal de refuerzo y la falta de sustitución en los permisos, vacaciones y bajas de personal, así como la ausencia de planes de contingencia "casi de manera generalizada" en las comunidades autónomas. Todo ello provoca que los trabajadores estén "agotados", con jornadas laborales continuadas y descansos reducidos, según ha señalado CSIF.

En un análisis de la situación por comunidades, el sindicato ha detallado que en la Comunidad de Madrid los pacientes están esperando hasta tres horas para ser valorados por un médico tras el triaje y que, aunque algunos centros han activado contrataciones de refuerzo esta semana, el número de profesionales incorporados no ha sido comunicado públicamente.

En Andalucía, según CSIF, la espera para el ingreso en planta llega a las 72 horas, y en algunos casos los pacientes permanecen en camillas acumuladas en los pasillos más de 14 horas mientras esperan cama. Además, la escasez de plantilla ha provocado cancelaciones y retrasos en quirófanos y pruebas diagnósticas, mientras que en Atención Primaria la situación asistencial es precaria.

Respecto a Castilla-La Mancha, ha precisado que el plan de invierno no estaba iniciado oficialmente y solo se comunicaron 20 enfermeras para prolongar vacunación, sin refuerzo en otras categorías asistenciales. La lista de espera en AP en la comunidad llega a 15 dias y comienzan a registrarse problemas en Urgencias hospitalarias.

Asimismo, ha comentado que en Galicia la espera en AP se sitúa entre 10 y 15 días, con una media para ingreso en Urgencias hospitalarias de entre dos y cuatro horas y hasta de tres a cinco horas para ingresar en planta. Del mismo modo, ha advertido que los escasos refuerzos en Asturias están generando esperas superiores a 24 horas para ingresar en varias áreas y cancelaciones de actividad quirúrgica y diagnóstica.

En la Comunidad Valenciana, ha señalado que se puede complicar "gravemente" la situación la próxima semana y esto podría derivar en el colapso de los servicios. Mientras, ha denunciado que no haya datos oficiales sobre refuerzos específicos en Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Extremadura o Baleares.

Mientras tanto, ha destacado que en Aragón, pese a la situación de epidemia y la alta afluencia de pacientes en Urgencias de AP, la situación es de "normalidad" en Urgencias y hospitales y la campaña de vacunación "está funcionando bien".

"Además, nos tememos que la situación empeore en las próximas semanas por una nueva variante de gripe aún más contagiosa, por lo que los servicios de salud de muchas comunidades autónomas recomiendan a la población el uso de mascarillas, sobre todo en centros de salud y especialmente al personal de la sanidad", ha señalado el sindicato.

Ante este escenario, CSIF ha reclamado la publicación inmediata de las cifras oficiales de refuerzos de invierno por hospitales, áreas, categorías y niveles asistenciales; un refuerzo efectivo y evaluable de plantillas en Atención Primaria, hospitalización y Urgencias; una Estrategia Nacional coordinada de refuerzos, dirigida desde el Ministerio de Sanidad; y la revisión urgente de las ratios de personal, ajustadas a la presión real que está provocando la ola de frío.