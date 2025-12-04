Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 4 de diciembre

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
-- 9.00 horas. Encuesta Coyuntural sobre Stocks y Existencias-Trimestral Trimestre 3/2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/stock-mercancias-motor-comercio-mayorista-minorista/159
-- Evolución del precio de la gasolina y del diésel
https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-espana-cifras-datos-estadisticas/420
-- 13.00 horas. PIB de Brasil, gráficos
https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-datos-graficos/659
SALUD
-- Gripe, coronavirus, enfermedades respiratorias en España, incidencia, datos y gráficos
https://www.epdata.es/datos/gripe-hoy-estadisticas-datos-casos-espana/202/espana/106
