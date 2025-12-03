Xabi Alonso: "Ha sido probablemente el partido más redondo que hemos hecho"

El Real Madrid regresó a la senda de la victoria en condición de visitante tras romper una secuencia de tres empates, lo que permitió al equipo no solo fortalecer la confianza sino también reavivar su candidatura en la disputa por el liderato en LaLiga EA Sports. Según consignó la fuente original, la victoria por 0-3 en el estadio de San Mamés frente al Athletic Club marcó un punto de inflexión para la plantilla dirigida por Xabi Alonso, quien destacó que este encuentro fue “probablemente el partido más redondo que hemos hecho”.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la integración de jóvenes talentos como Arda Güler y Jude Bellingham ha dotado al Real Madrid de una estructura táctica adaptable, requisito impuesto por una programación de partidos que exige máxima eficiencia en la gestión del desgaste físico y en la rotación de jugadores. Alonso expresó que la preparación ante el Athletic Club se distinguió por un enfoque sereno y una respuesta positiva del grupo en cada fase del duelo. El técnico subrayó la importancia de la concentración y del alto rendimiento evidenciado de manera notable en los primeros 45 minutos.

El medio detalló que la solidez defensiva representó uno de los principales factores que diferenciaron este partido de compromisos anteriores, en los cuales la falta de contundencia había privado al conjunto blanco de lograr victorias. Según el propio entrenador, el Real Madrid se adueñó de la iniciativa desde el inicio, imponiendo ritmo e intensidad que le permitieron dominar la primera mitad. Aunque el control del balón disminuyó en la segunda parte, el equipo supo manejar la ventaja obtenida, lo que Alonso consideró como prueba de madurez táctica.

La actuación de Kylian Mbappé resultó determinante, reportó el medio fuente. El delantero francés anotó dos de los tres goles del encuentro y fue elogiado por su estado de forma: “Kylian está en un muy buen momento. Hoy ha vuelto a meter dos goles, dos golazos, y luego la movilidad que han tenido, la conexión con 'Vini' ha sido muy buena”, afirmó el técnico. La sociedad ofensiva entre Mbappé y Vinícius Jr. fue interpretada por el cuerpo técnico como clave para el despliegue ofensivo del equipo.

El portero Thibaut Courtois también mereció un reconocimiento especial por parte de Alonso, quien destacó el carácter decisivo de sus intervenciones, cruciales para mantener el marcador a favor del Real Madrid, según informó el medio. “No es ninguna noticia que Thibaut haga paradas decisivas y en ese momento nos ha permitido mantener la ventaja para seguir creciendo en el partido”, señaló el entrenador.

En lo relativo a la gestión de la plantilla, Alonso explicó que la titularidad de Eduardo Camavinga respondió a criterios técnicos y a la necesidad de dosificar esfuerzos debido al calendario apretado, que obliga al club a encarar compromisos cada tres días, detalló el medio fuente. Tanto Arda Güler como Jude Bellingham fueron calificados como compatibles en el plano táctico, aunque Güler venía de completar tres partidos consecutivos, motivo por el que se realizaron cambios en la alineación.

La secuencia reciente de empates, incluida la igualdad ante el Girona en liga y el Olimpiakos en la Champions League, no alteró el enfoque de Alonso, que prefirió concentrarse en la calidad colectiva exhibida ante el Athletic Club, según relató la fuente original. El técnico remarcó: “lo de hoy es lo de hoy y eso es lo más importante. El rendimiento que ha dado el equipo, la calidad colectiva que ha tenido el equipo y luego cómo hemos sabido controlar el partido, ha sido muy estable y con eso me quedo”.

El triunfo no solo interrumpió la racha de empates como visitante, sino que además contribuyó a la recuperación del ánimo y a consolidar el control sobre la presión que rodea la lucha por el liderato. El medio puntualizó que, tras este resultado, el Real Madrid encara su próximo desafío frente al Celta de Vigo con un refuerzo anímico y renovada solvencia, manteniéndose en competencia directa con el FC Barcelona por los primeros lugares de la clasificación y fortaleciendo su posición como candidato al título.