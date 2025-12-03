Agencias

Rusia estrecha su vínculo con China con la colocación de sus primeros bonos soberanos denominados en yuanes

El Gobierno de Rusia ha colocado sus primeras emisiones de deuda a largo plazo denominada en yuanes, tras haber completado la venta de un total de 20.000 millones de yuanes (2.435 millones de euros) en bonos con vencimiento en 2029 y 2033, según ha informado el Ministerio de Finanzas ruso.

En concreto, se colocaron 12.000 millones de yuanes (1.460 millones de euros) en bonos con vencimiento a 2029 con un cupón anual del 6%, así como otros 8.000 millones de yuanes (975 millones de euros) en una emisión de bonos con vencimiento en 2033 y un cupón anual del 7%.

"La demanda de la primera emisión de bonos gubernamentales de denominados en yuanes chinos es sólida", declaró el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, destacando la base de compradores diversificada y el "especial interés" de los inversores institucionales.

En este sentido, el libro de órdenes reflejó una distribución de compradores principales en la que un 59,6% fueron bancos y el 19,6% sociedades gestoras, mientras que e 15,9% correspondió a inversores minoristas, un 2,7% a firmas de inversión y el 2,2% a compañías de seguros.

"Hemos logrado crear un índice de referencia líquido para la deuda soberana que servirá como guía de precios para los prestatarios corporativos y contribuirá a la profundización de la cooperación bilateral entre Rusia y China en el sector financiero", añadió Siluanov.

En ambas emisiones de bonos, los pagos de cupones y los reembolsos del valor nominal se realizarán en yuanes chinos, según ha indicado el Ministerio de Finanzas de Rusia, advirtiendo de que, a discreción del tenedor del bono, o si los pagos en la moneda original resultasen imposibles por circunstancias ajenas al emisor, dichos pagos se realizarían en rublos rusos al tipo de cambio oficial del yuan según determine el Banco de Rusia en la fecha de pago.

