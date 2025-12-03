Agencias

La Reina Letizia preside hoy el Real Patronato sobre Discapacidad y la entrega de sus premios en Salamanca

La Reina Letizia acude este miércoles, 3 de diciembre, a la reunión del Consejo Del Real Patronato sobre Discapacidad y a la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad en Salamanca.

Los actos se desarrollarán con motivo de la celebración del Día Internacional de la Discapacidad, han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en cAstilla y León.

La Reina Leticia participará en estos actos, que se desarrollarán a partir de las 11.30 horas en el Centro de Referencia Estatal (CRE) Alzheimer del Imserso, en la capital salmantina.

