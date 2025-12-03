La ONU condena la última ejecución pública en Afganistán, llevada a cabo por un niño de trece años

Naciones Unidas ha condenado la ejecución en un estadio deportivo de Afganistán de un hombre condenado por asesinato y ha denunciado que la pena capital fuera además llevada a cabo supuestamente por un niño de trece años, antes de reiterar sus críticas a los talibán por su aplicación de estas sentencias desde su vuelta al poder en agosto de 2021.

"La ejecución pública de un hombre en un estadio deportivo de Jost, Afganistán, fue llevada a cabo por un niño de 13 años y fue vista por miles de personas, incluyendo niños pequeños", ha dicho el relator de la ONU para los Derechos Humanos en Afganistán, Richard Bennett. "Estas ejecuciones constituyen una grave violación de los Derechos Humanos y la dignidad, e incompatibles con la ley islámica", ha zanjado.

La ejecución fue llevada a cabo por un niño de trece años cuyos familiares fueron parte de las trece víctimas mortales causadas por el condenado. El Tribunal Supremo afgano confirmó el martes que el hombre había sido ajusticiado tras la ratificación de la sentencia por los tribunales y el líder de los talibán, el mulá Hebatulá Ajundzada.

Fuentes oficiales de las autoridades talibán aseguraron que alrededor de 80.000 personas habían acudido a presenciar la ejecución, lo que supondría una de las mayores asistencias a un acto de este tipo desde la vuelta al poder de los fundamentalistas, tal y como ha recogido la cadena de televisión afgana Amu TV.

El portavoz del gobierno provincial de Jost, Mostaghfar Gurbaz, ha confirmado en su cuenta en la red social X que dos de los hijos del ejecutado han sido igualmente sentenciados a muerte, si bien ha detallado que no serán ajusticiado por el momento debido a que no se encuentran en Afganistán.

La ONU ha reclamado en varias ocasiones a los talibán que establezcan una moratoria de la pena de muerte, como paso previo a su abolición, si bien el grupo fundamentalista ha hecho oídos sordos, en medio del endurecimiento del código legal afgano y el reinicio de los castigos corporales como los latigazos desde su toma del poder hace más de cuatro años.