José Manuel Casañ (Seguridad Social) entregará el III Premio Carlos Tena al fotógrafo Domingo J. Casas

José Manuel Casañ, de Seguridad Social, y el guitarrista Pablo Sáinz Villegas serán los encargados de entregar los galardones de la tercera edición del Premio Carlos Tena a la divulgación musical 2025 --organizado conjuntamente por la Corporación RTVE y Fundación SGAE-- al fotógrafo Domingo J. Casas y la publicación especializada Scherzo, galardonados ex aequo en reconocimiento a su destacada trayectoria en la promoción y la difusión de la música en España.

La ceremonia tendrá lugar el próximo 10 de diciembre en la Sala Manuel de Falla de SGAE. En el acto intervendrán el presidente de RTVE, José Pablo López, y los presidentes de SGAE y Fundación SGAE, Antonio Onetti y Juan José Solana, respectivamente. Al finalizar, se contará con la actuación de El Patillas DJ.

El jurado ha destacado la larga trayectoria de ambos ganadores. En el caso de Domingo J. Casas se ha reconocido su labor como fotoperiodista, "muchas veces denostada", al ser poseedor del mayor archivo de España con más de 250.000 instantáneas a sus espaldas que retratan la música en vivo popular.

Mientras, la 'Revista Scherzo', que celebra este mismo diciembre 40 años de divulgación en el campo de la música clásica, ha sido reconocida no solo como medio de comunicación sino también por "la labor de su fundación y la promoción del repertorio clásico contemporáneo".

El Premio Carlos Tena, creado en 2023 en homenaje al emblemático periodista y divulgador musical fallecido ese mismo año, tiene como objetivo reconocer la labor de quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a acercar la música al gran público.

