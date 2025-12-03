Agencias

Hamás y Yihad Islámica localizan en Gaza el cuerpo de otro rehén y se preparan para su entrega

Guardar

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el brazo armado de Yihad Islámica, las Brigadas al Quds, han anunciado este miércoles que han hallado el cuerpo de uno de los dos rehenes que continúan en la Franja de Gaza y han especificado que ya han puesto en marcha los preparativos para su entrega a Cruz Roja, la cual está prevista para esta tarde.

Los restos del rehén, cuya identidad no ha trascendido, serán entregados sobre las 17.00 horas (hora local), según han indicado las Brigadas al Quds en un comunicado conjunto con el brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qassam, que han señalado que esta medida se enmarca en el acuerdo con Israel para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja y que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

El anuncio llega tan solo horas después de que el Gobierno israelí haya afirmado que los restos entregados el martes por Hamás no corresponden a ninguno de los rehenes que quedan en el enclave palestino.

Tras identificar los restos, las autoridades israelíes han indicado que el "Centro Nacional de Medicina Forense ha determinado que no están relacionados con ninguno de los rehenes fallecidos" en la Franja de Gaza, según un comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El martes, el Ejército de Israel confirmó que había recibido "hallazgos" no especificados localizados en la Franja de Gaza, si bien no dio detalles sobre si se trataba o no de los restos de otro de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Acciona.org lleva la electricidad con placas solares a 230 hogares aislados en el desierto de Atacama (Chile)

El proyecto Luz en Casa impulsa el desarrollo económico y social de Caldera y Copiapó, permite acceso confiable a servicios esenciales y reduce la contaminación al sustituir diésel por energía solar en cientos de familias en zonas apartadas

Acciona.org lleva la electricidad con

El PSOE enviará a la AN todos los pagos que solicita: "Siempre colaboramos con la Justicia"

El PSOE enviará a la

Economía autoriza la fusión entre Caser y Helvetia

Economía autoriza la fusión entre

Espacio Iberia cierra sus puertas en São Paulo (Brasil) tras recibir a 15 000 visitantes en un mes

Durante un mes de actividades, la instalación temporal impulsó la interacción con múltiples experiencias inmersivas, degustaciones gratuitas, presentaciones de uniformes históricos y oferta del chef Hugo Muñoz, convirtiéndose en un referente para viajeros, influencers y prensa especializada del sector

Espacio Iberia cierra sus puertas

Espacio Iberia cierra sus puertas en São Paulo (Brasil) tras recibir a 15.000 visitantes en un mes

Casi 15.000 personas participaron en actividades gastronómicas, simuladores y experiencias interactivas durante el mes de funcionamiento del espacio en São Paulo, evento calificado de “éxito” por la directiva de la marca, Gemma Juncá

Espacio Iberia cierra sus puertas