Hamás y Yihad Islámica localizan en Gaza el cuerpo de otro rehén y se preparan para su entrega

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el brazo armado de Yihad Islámica, las Brigadas al Quds, han anunciado este miércoles que han hallado el cuerpo de uno de los dos rehenes que continúan en la Franja de Gaza y han especificado que ya han puesto en marcha los preparativos para su entrega a Cruz Roja, la cual está prevista para esta tarde.

Los restos del rehén, cuya identidad no ha trascendido, serán entregados sobre las 17.00 horas (hora local), según han indicado las Brigadas al Quds en un comunicado conjunto con el brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qassam, que han señalado que esta medida se enmarca en el acuerdo con Israel para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja y que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

El anuncio llega tan solo horas después de que el Gobierno israelí haya afirmado que los restos entregados el martes por Hamás no corresponden a ninguno de los rehenes que quedan en el enclave palestino.

Tras identificar los restos, las autoridades israelíes han indicado que el "Centro Nacional de Medicina Forense ha determinado que no están relacionados con ninguno de los rehenes fallecidos" en la Franja de Gaza, según un comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El martes, el Ejército de Israel confirmó que había recibido "hallazgos" no especificados localizados en la Franja de Gaza, si bien no dio detalles sobre si se trataba o no de los restos de otro de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.