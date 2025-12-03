Fujitsu lanza 'Fujitsu Accelerator Program for SPORTS' para crear valor con la unión del deporte y la tecnología

Fujitsu ha anunciado 'Fujitsu Accelerator Program for SPORTS', un programa global de cocreación con socios destinado a impulsar nuevas innovaciones en el ámbito del deporte corporativo.

A través de Fujitsu Accelerator, la compañía colabora con 'startups' y otras empresas para crear nuevos negocios y dar respuesta a distintos retos mediante el uso de tecnologías punteras como la inteligencia artificial y la computación cuántica.

Esta colaboración la ha extendido ahora al deporte corporativo y otros ámbitos relacionados con un nuevo programa con el que pretende "ampliar el valor y el potencial de monetización", como ha informado en una nota de prensa.

La iniciativa, 'Fujitsu Accelerator Program for SPORTS', se dirige a mejorar el rendimiento y los resultados deportivos de atletas y equipos, así como ha promocionar la salud y fomentar la práctica de ejercicio.

También dará impulso a la relación con los aficionados a través del refuerzo del atractivo de los equipo y atletas y la venta de 'merchandising', y dinamizará las comunicaciones locales con la revitalización de las zonas colindantes a los estadios y áreas de entrenamiento y proyectos turísticos.

El programa atiende, además, a la inclusión social, para garantizar el acceso al deporte para todos los colectivos (paradeporte y deporte adaptado), las experiencias deportivas para estudiantes de primaria y secundaria, y el apoyo a actividades de clubes deportivos.

Asimismo, trabajará en plataformas de gestión deportiva, modelos de ingresos para el deporte corporativo, gestión de eventos, visibilidad para patrocinadores, planificación de la digitalización (DX) de instalaciones deportivas y apoyo a la segunda carrera profesional de los atletas.

Fujitsu comenzará a captar nuevos socios interesados en la creación de nuevos negocios a partir del 1 de diciembre. La compañía pondrá a su disposición sus instalaciones de entrenamiento para el desarrollo de los proyectos piloto, apoyará la creación de casos de uso y promoverá y comercializará los servicios cocreados a través del Grupo Fujitsu.

EQUIPOS DEPORTIVOS DE FUJITSU

Fujitsu gestiona numerosos equipos deportivos, entre los que se encuentran el equipo de fútbol americano Fujitsu Frontiers, el equipo femenino de baloncesto Fujitsu Red Wave y el equipo de atletismo.

Estos equipos han formado a atletas de primer nivel que compiten en campeonatos nacionales e internacionales. Los deportistas son empleados de Fujitsu a tiempo completo y compatibilizan su labor profesional con la actividad deportiva, encarnando los valores y el compromiso social de la compañía a través del deporte.