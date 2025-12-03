Crónica del Athletic Club - Real Madrid: 0-3

El Real Madrid venció este miércoles por 0-3 al Athletic Club en la adelantada jornada 19 de LaLiga EA Sports 2025-26, gracias a un doblete de Kylian Mbappé y otro tanto de Eduardo Camavinga, para romper su mala dinámica doméstica a domicilio y seguir la estela del FC Barcelona en la pelea por el liderato, ante un conjunto vasco que no mostró la intensidad que demandaba San Mamés.

Y el conjunto de Xabi Alonso volvió a ganar como visitante en Liga más de un mes después, desde el 19 de octubre en Getafe. Y lo hizo de manera solvente, guiado por un sobresaliente Mbappé, que brilló de nuevo con un doblete -ya son 16 goles en 15 partidos y 55 en el año natural- y una asistencia a Camavinga.

Este triunfo, sin la titularidad de Arda Güler y que deja las lesiones de Trent Alexander-Arnold y el '6' francés, le da aire al proyecto liderado por el tolosarra y permite a los blancos, con 36 en su casillero, seguir a un punto del Barça, actual líder.

El Athletic, en el primero de los tres partidos grandes en una semana -recibirán después a Atlético de Madrid y PSG-, pese a las ya habituales paradas salvadoras de Thibaut Courtois en el inicio del partido, no encontró nunca el pulso al partido, sin esa intensidad habitual en este tipo de encuentros en casa. Es la cuarta derrota en los últimos ocho partidos domésticos de los 'leones', que se quedan con 20 puntos en la mitad superior de la tabla, algo rezagados en la lucha por Europa.

No habían pasado ni cinco minutos cuando avisó Mbappé, primero, y Vinícius Júnior, después, encontrándose ambos con un serio Unai Simón. Y a la tercera llegó la vencida para los blancos, de nuevo con el francés como protagonista, recogiendo un balón largo de Trent Alexander-Arnold y encarando a la defensa rojiblanca con espacio por delante. Se quitó a dos rivales y, después del último recorte, se sacó un gran disparo para abrir el marcador desde la frontal.

La ausencia de Güler y el doble pivote Tchouaméi-Camavinga, más física pero con menos fútbol, provocó que el conjunto merengue optara por salir en largo con Alexander-Arnold como lanzador, un plan que salió bien en el inicio del partido. Mientras, el Athletic intentaba buscar el error en la salida del Real Madrid con una presión agresiva, y pudo empatar en un gran remate de Gorka Guruzeta dentro del área a centro de Nico Williams, pero se marchó alto.

La buena sintonía entre Mbappé y Vinícius era un problema para la defensa del equipo vasco, que sufría mucho corriendo para atrás con sus centrales fuera de zona, denotando una preocupante falta de intensidad defensiva. Sin embargo, Courtois tuvo que salvar en dos ocasiones a su equipo con dos grandes de valor gol a Guruzeta y Álex Berenguer. Pero el Real Madrid respondió con un remate al palo de 'Vini' tras regatear a Simón.

Aunque la más clara para los madridistas fue rozando el descanso, cuando Éder Militao lanzó a la espalda de los 'leones' para que recibiera el '7' brasileño, pero no definió bien ante el meta rojiblanco, que mantenía con vida a los suyos. Pero no puedo hacer nada para evitar el 0-2, después de una sensacional combinación en la frontal, moviendo con velocidad y criterio el balón, que culminó Eduardo Camavinga de cabeza.

Ernesto Valverde introdujo a Jesús Areso y Unai Gómez en el descanso y su equipo amenazó la portería de Courtois con un disparo lejano y potente de Mikel Jauregizar al que respondió con una buena mano el meta belga. Al Real Madrid, que vio cómo Trent tenía que abandonar lesionado el campo -sustituido por Raúl Asencio-, le costó entender al 'nuevo' Athletic y tuvo que hacer algún ajuste defensivo, aunque no sufrió demasiado.

Y, tras algo de tensión por un encontronazo con Adama Boiro, Mbappé puso el 0-3 con un disparo lejano desde la izquierda, gracias al espacio y tiempo que la defensa local le dio al francés. Un jarro de agua fría para el Athletic, noqueado y con la sensación de no saber cómo meter mano al Real Madrid. Después del bajón de intensidad, Alonso dio descanso a Mbappé, Militao y Vinícius, y cambió al lesionado Camavinga por Güler. Solo Mikel Vesga y Fede Valverde pudieron mover el marcador sin éxito.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATHLETIC CLUB, 0 - REAL MADRID, 3 (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES:

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Lekue (Areso, min.46), Vivian, Laporte, Boiro; Rego, Galarreta (Unai Gómez, min.46), Jauregizar (Vesga, min.69); Berenguer (Serrano, min.69), Guruzeta y Nico Williams (Selton, min.78).

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold (Asencio, min.56), Militao (Gonzalo García, min.77), Rüdiger, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Güler, min.69), Bellingham; Mbappé (Rodrygo Goes, min.77) y Vinícius (Brahim Díaz, min.77).

--GOLES:

0-1, min.7: Kylian Mbappé.

0-2, min.42: Eduardo Camavinga.

0-3, min.59: Kylian Mbappé.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño). Amonestó a Berenguer (min.66) y Rego (min.76) por parte del Athletic Club; y a en el Real Madrid.

--ESTADIO: San Mamés.