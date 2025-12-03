Blanco anima a empresarios argentinos a "apostar" por CyL, "una tierra de oportunidades y buen lugar para invertir"

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, ha animado a representates de empresas argentina a "conocer y apostar" por Castilla y León, ya que es "una tierra de oportunidades que va a seguir creciendo y avanzando" además de ser "un buen lugar para invertir".

Así lo ha afirmado la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades durante la última reunión que ha mantenido en Buenos Aires con empresarios locales ligados a la Comunidad dentro del viaje institucional que ha realizado a Argentina. En el encuentro ha estado presente la Asociación Castellana y Leonesa de Empresarios -Acyle- de Argentina, una entidad integrada por emprendedores que tienen vinculación con Castilla y León.

Durante su intervención, Isabel Blanco ha ofrecido algunos datos a los asistentes, como el PIB de la Comunidad, del 3,5 por ciento "por encima de la media"; un índice de producción industrial del que ha credido un 3,9 por ciento; 21.212 millones de euros en exportaciones y la fortaleza de su sector de automoción, de la industria farmaceútica-sanitaria, y de las empresas agroalimentarias.

Asimismo, se ha referido al sector turístico, con más de 400 monasterios, 500 castillos, más de 2.000 enclaves arqueológicos...

La vicepresidenta ha insistido en que Castilla y León "es un buen lugar es un gran lugar para invertir" por "el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco" para lograr "algo muy necesario" como es "la estabilidad normativa dentro de un marco regulatorio estable", así como una "estabilidad finaciera, y una estabilidad fiscal" con una reducción de impuestos.

Igualmente, Isabel Blanco se ha referido al apoyo que presta el Gobierno de Castilla y León "al crecimiento económico y a la fijación de empresas" y así se ha referido a dos líneas en las que se está trabajando como son las ayudas a las empresas para que se asienten en la Comunidad que ha llevado, "a través de distintas plataformas financieras" a movilizar más de 1.900 millones de euros, a lo que se suma "apuesta por la innovación, la modernización y la competitividad".

A ello, hay que añadir, como ha explicado Blanco, es "esfuerzo" que se ha hecho para poner suelo industrial a disposición de las empresas con 14 millones de metros cuadrados "de suelo industrial ampliado", a lo que ha añadido que "en todas las provincias va a haber suelo disponible para todas las empresas que se quieran instalar".

Y otra de "las grandes ventajas" de la Comunidad, según la vicepresidenta, es "la calidad de vida que tiene Castilla y León, líder en edicación, en atención a personas mayores, a las dependientes, líder en servicios sociales y sanidad en un territorio tan extenso y disperso" como es esta región.

"Unos datos que demuestran que el gobierno de Castilla y León, el gobierno del presidente Alfonso Fernández Mañueco, sabe gestionar, aporta estabilidad para que las empresas os instaléis allí ... Os ofrecemos, Castilla y León, os ofrecemos ser esa tierra donde os instaléis", ha afirmado Isabel Blanco.