Agencias

Al menos dos palestinos muertos por disparos del Ejército de Israel en el este Gaza

Guardar

Al menos dos palestinos han muerto este miércoles por disparos de las tropas israelíes en el este de Gaza a pesar del alto el fuego acordado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja y que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

Fuentes médicas del hospital Al Mamadani han indicado que las dos víctimas mortales han sido trasladadas hasta las instalaciones sanitarias durante la mañana. Una de ellas habría sido alcanzada por los disparos cuando se encontraba en el barrio de Zeitun.

El segundo fallecido, identificado como Jalal Obeid, de 46 años, se encontraba en un mercado del mismo barrio, situado cerca de la Línea Amarilla establecida en el acuerdo, según informaciones recogidas por el diario 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Las autoridades de Gaza, controladas por este grupo, han informado en un comunicado de que la cifra de muertos a causa de la ofensiva puesta en marcha por Israel tras los ataques del 7 de octubre asciende a 70.117, mientras que los heridos se sitúan ahora en 170.999.

Desde la entrada en vigor del último alto el fuego se han constatado 360 muertos por ataques israelíes, si bien la cifra total de fallecidos asciende a los 617 dado que muchos de ellos corresponden a cuerpos recuperados de entre los escombros.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Seguridad Social lanza una campaña sobre el nuevo permiso de dos semanas por cuidado de menor hasta los 8 años

La Seguridad Social lanza una

Nunca eches agua hirviendo al arroz si no quieres que quede suelto y graneado: "La temperatura determina la textura"

Infobae

El compositor Tsode ha sido nominado por 'Totum' para los World Entertainment Awards 2026 de Estados Unidos

El trabajo más reciente de Jesús Valenzuela ha conseguido posicionarse entre los discos instrumentales sobresalientes del panorama mundial, tras ser seleccionado por un jurado internacional que reconoce la solidez artística de proyectos innovadores en la escena musical actual

El compositor Tsode ha sido

El precio de la vivienda aumenta un 18,8% en noviembre, el incremento más elevado en 20 años, según Fotocasa

La demanda cuadruplica la oferta y eleva el valor de la vivienda usada a cifras históricas, con máximos en 17 regiones y encarecimientos destacados en Murcia, Comunidad Valenciana, Asturias y Andalucía, según datos inmobiliarios recientes de Fotocasa

El precio de la vivienda

Aumentan hasta un 40% las valoraciones por debajo del 33% de discapacidad tras el nuevo baremo, según COCEMFE

Crece la proporción de personas insatisfechas con las nuevas evaluaciones, mientras organizaciones del sector denuncian demoras, desigualdades y falta de capacitación en los equipos, reclamando medidas urgentes para una valoración más justa y transparente

Aumentan hasta un 40% las