Al menos cinco muertos, incluidos dos niños, en un ataque israelí en el sur de la Franja de Gaza

Al menos cinco personas han fallecido, incluido dos niños, en un ataque llevado a cabo este miércoles por la noche por el Ejército de Israel contra una tienda de campaña en un campamento de desplazados ubicado cerca de un hospital en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde principios de octubre.

Entre los fallecidos hay dos niños de ocho y diez años, mientras que el resto de personas tienen entre 30 y 46 años, según fuentes consultadas por el diario palestino 'Filastín', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Además, hay un número indeterminado de heridos, por lo que el balance puede variar en las próximas horas.

El ataque israelí ha llegado después de que cinco militares resultaran heridos en un supuesto ataque perpetrado por milicianos palestinos en Rafá. De hecho, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado que el objetivo ha sido "un terrorista" de Hamás y que el bombardeo ha tenido lugar "en respuesta a la violación del alto el fuego".

HAMÁS: CRIMEN DE GUERRA Y FLAGRANTE INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO

Hamás ha señalado que este bombardeo "constituye un claro crimen de guerra y un flagrante incumplimiento del acuerdo de alto el fuego", al tiempo que ha responsabilizado a Israel "de las repercusiones de esta escalada".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a los mediadores y a los Estados garantes para que "la frenen e impidan" que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "y su Gobierno extremista eludan sus obligaciones en virtud del acuerdo, incluyendo el cese del bombardeo de civiles y zonas residenciales".

Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica, han informado de que la cifra de muertos a causa de la ofensiva puesta en marcha por Israel tras los ataques del 7 de octubre asciende a más de 70.100, mientras que los heridos se sitúan ahora en 171.000.

Desde la entrada en vigor del último alto el fuego se han constatado 360 muertos por ataques israelíes, si bien la cifra total de fallecidos asciende a los 617 dado que muchos de ellos corresponden a cuerpos recuperados de entre los escombros.