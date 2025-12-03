Agencias

ACS entra en el mayor proyecto de litio de Europa con un contrato de 734 millones de euros en Alemania

Guardar

ACS se ha adjudicado un contrato en Alemania para desarrollar una planta de producción y procesamiento de litio, elemento básico para la fabricación de baterías, que se convertirá en el mayor centro de este tipo en Europa.

En concreto, sus filiales Sedgman y Hochtief han sido designadas como contratistas de ingeniería, adquisición y gestión de la construcción para el proyecto Lionheart, proporcionando una solución integral para la planta de extracción de litio de 397 millones de euros y la planta central de litio de 337 millones de euros, lo que suma 734 millones de euros.

Lionheart, proyecto promovido por la empresa alemana Vulcan Energy, ha sido calificado como estratégico por la Unión Europea, al promover la independencia del litio en el continente, además de por su potencial transformador para el futuro de la energía limpia.

En este sentido, las plantas cuya ingeniería gestionará ACS en el valle del Alto Rin producirán suficiente hidróxido de litio monohidratado (LHM) para aproximadamente 500.000 baterías de vehículos eléctricos al año, sin utilizar combustibles fósiles en el proceso de producción.

Además, ACS, a través de Hochtief, ha acordado una inversión en Vulcan de 169 millones de euros, que incluye una inversión de 39 millones de euros en el proyecto Lionheart y una suscripción de hasta 130 millones de euros en acciones de Vulcan, convirtiéndose así en uno de sus principales accionistas.

Vulcan ya conseguido una financiación total de 2.193 millones de euros, incluyendo un préstamo de 250 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI), así como ayudas públicas por valor de 204 millones de euros en subvenciones de los gobiernos federal y estatal alemanes.

El proyecto Lionheart, que ya cuenta con acuerdos de compra firmados con clientes de la cadena de valor de las baterías en Europa, tendrá una capacidad de producción de 24.000 toneladas de LHM apto para baterías a partir de salmuera geotérmica y, al mismo tiempo, generará calor y energía renovables.

"Como accionistas de Vulcan Energy, nos enorgullece apoyar la ejecución de este importante proyecto y contribuir con las fortalezas combinadas de Sedgman y Hochtief. Nuestra experiencia en el procesamiento de minerales y en infraestructuras nos convierte en socios ideales para un desarrollo de esta envergadura y relevancia", ha manifestado el consejero delegado de ACS, Juan Santamaría.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Seguridad Social lanza una campaña sobre el nuevo permiso de dos semanas por cuidado de menor hasta los 8 años

La Seguridad Social lanza una

Nunca eches agua hirviendo al arroz si no quieres que quede suelto y graneado: "La temperatura determina la textura"

Infobae

El compositor Tsode ha sido nominado por 'Totum' para los World Entertainment Awards 2026 de Estados Unidos

El trabajo más reciente de Jesús Valenzuela ha conseguido posicionarse entre los discos instrumentales sobresalientes del panorama mundial, tras ser seleccionado por un jurado internacional que reconoce la solidez artística de proyectos innovadores en la escena musical actual

El compositor Tsode ha sido

El precio de la vivienda aumenta un 18,8% en noviembre, el incremento más elevado en 20 años, según Fotocasa

La demanda cuadruplica la oferta y eleva el valor de la vivienda usada a cifras históricas, con máximos en 17 regiones y encarecimientos destacados en Murcia, Comunidad Valenciana, Asturias y Andalucía, según datos inmobiliarios recientes de Fotocasa

El precio de la vivienda

Aumentan hasta un 40% las valoraciones por debajo del 33% de discapacidad tras el nuevo baremo, según COCEMFE

Crece la proporción de personas insatisfechas con las nuevas evaluaciones, mientras organizaciones del sector denuncian demoras, desigualdades y falta de capacitación en los equipos, reclamando medidas urgentes para una valoración más justa y transparente

Aumentan hasta un 40% las