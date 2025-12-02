Xabi Alonso: "Nos preocupa cómo mejorar para ser más constantes"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, desveló este martes que lo que "preocupa" a jugadores y cuerpo técnico es cómo "mejorar para ser más constantes en el juego", aunque confía "en la personalidad" del grupo, porque hay plantilla para "competir por todo", antes de visitar al Athletic Club en un escenario en el que "tienes que jugar con mucha energía".

"Es un clásico del fútbol español y siempre hay un gran ambiente en San Mamés, siempre es un estadio en el que tienes que jugar con mucha energía, con mucha concentración, sabiendo las experiencias pasadas", valoró el tolosarra el duelo de este miércoles (19.00) ante el equipo vasco de la jornada 19 de LaLiga EA Sports 2025-26.

El equipo viene de res empates consecutivos fuera de casa en la competición doméstica, y Alonso habla con sus jugadores "de fútbol, de vestuario, de la unión" que necesitan, además de las cosas que tienen "que mejorar para ser más constantes en el juego". "Eso es lo que nos preocupa tanto a los jugadores como al cuerpo técnico, cómo podemos romper esta dinámica en la Liga y volver a ganar fuera de casa", agregó.

"Estamos donde estamos, tanto en la Liga como en la Champions. Convivimos con la exigencia y las críticas. Eso es inherente en el Real Madrid y en cualquier club. Sabemos dónde estamos. Nos centramos en lo que podemos, en trabajar, en mejorar, en ganar partidos para luego estar donde queremos estar en abril, mayo, pudiendo disputar todo", apuntó.

El vasco defendió que su equipo juega a "fútbol" y "siempre" intenta "hacerlo lo mejor posible" y "dar el máximo". "Ha habido partidos buenos, otros no tan buenos, por eso no hemos podido ganar en los últimos. Creo que nos ha faltado jugar más constantemente y la exigencia es poder dar un poco más nivel el siguiente partido", reiteró.

"Los jugadores tienen claro qué es lo que quieren, qué es lo que podemos hacer y cómo podemos mejorar. Está la organización y está la intensidad, la energía para poder hacerlo. Sin organización es imposible, hay que trabajarlo. Todo parte de tener ese convencimiento y luego de controlar tanto en la faceta defensiva como en la ofensiva. Si no defiendes bien, no atacarás bien y si no atacas bien, no defiendes bien", analizó.

No obstante, Alonso sabe que "el calendario es exigente" y "mantener un nivel de energía 100% es complicado". "Sí que podemos mejorar los saltos de presión o las vueltas, esa constancia, ser más regulares. Y cuando el equipo fluye, normalmente se tienen más. Queremos llegar a ese punto, es fundamental", agregó.

Además, valoró las palabras de Toni Kroos sobre las comparaciones con el Real Madrid del alemán, las cuales dijo que "no ayudan". "Tiene una gran experiencia. Ha vivido todo tipo de momentos en el Real Madrid y conoce muy bien la casa. Son procesos, son momentos y lo importante es cómo los afrontamos, que tengamos la convicción, la confianza en nosotros mismos. Yo tengo confianza plena en el equipo", comentó.

"Tenemos una plantilla lo suficientemente amplia y buena para poder competir. Está claro que el mes de noviembre no ha ido como nos hubiese gustado, pero yo confío plenamente en la calidad y en la personalidad de este grupo. Podemos tener opciones para todo en abril, en mayo, y donde queremos estar para pelear por todo", añadió.

Y es que "todavía queda mucho". "Llevamos un poco más de un tercio de la Liga. Está todo igualado. Todavía quedan muchos partidos, muchos puntos por disputar. Esto puede dar muchas vueltas y el corto plazo es mañana, es Bilbao, ganar en San Mamés para volver a tener esa sensación de ganar fuera de casa nos está costando", recordó.

Preguntado por varios nombres propios, el tolosarra ve "bien" y "con ganas" a Jude Bellingham. "La exigencia es máxima aquí, la responsabilidad también y Jude es parte de ello y tenemos que ayudarnos entre todos y nosotros a ayudar a Jude para que esté contento y para que esté al mejor nivel", expresó.

Y defendió que volverá a jugar junto a Arda Güler. "Después del partido del Barça y del Valencia, hemos perdido un poquito de energía y todos nos vemos afectados, todos los jugadores se ven afectados, pero pueden jugar juntos, lo han jugado bien juntos y volverán a jugar juntos", avanzó.

"Confiar en Rodrygo, esperar que esto del fútbol cambia con una acción, con un gol. Rodrygo tiene la calidad, ha jugado partidos, otros en los que no ha podido jugar más porque la competencia es exigente. Pero nadie duda de su calidad, es un chico que tiene muy buena actitud, muy buena predisposición. Y le esperamos, necesita ese buen 'feeling' con acciones, con un buen partido, con un gol, para romper un poco con ese momento suyo", comentó sobre el brasileño.

Y reconoció que Gonzalo García "no está teniendo todos los minutos que probablemente merecería". "En el Mundial no estaba Kylian (Mbappé). Ahora durante la Liga sí está y también está dando un rendimiento espectacular. Y Gonzalo es muy inteligente, sabe dónde está, sabe la plantilla, conoce la exigencia, y está siempre preparado y le necesitamos", elogió el vasco, que también reveló nuevas conversaciones con el presidente del club, Florentino Pérez. "Han sido positivas, en buen tono, queriendo revertir los resultados", confesó.

Finalmente, Alonso valoró la baja indefinida del jugador del FC Barcelona Ronald Araujo por salud mental. "Hay que respetar las sensaciones y las necesidades de los jugadores, no son máquinas, son personas. Hay mucha exigencia y mucha responsabilidad y si han decidido eso, si es por el bien del chico, me parece lógico", concluyó.