VÍDEO: Trump dice que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto"

Durante una reciente reunión de seguridad con su gabinete, transmitida por la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la inminente intensificación de operaciones militares contra el narcotráfico que incluirán ataques por tierra en territorio venezolano. Esta decisión representa una escalada en el enfoque estadounidense respecto de los bombardeos que ya se venían realizando en el Caribe y el Pacífico, dirigidos a embarcaciones sospechosas de actividades ilegales vinculadas a la comercialización de estupefacientes hacia Estados Unidos.

Según informó Europa Press, Trump sostuvo que las nuevas medidas responden a un conocimiento preciso de las rutas utilizadas por los grupos involucrados en narcotráfico, así como de los lugares que frecuentan y los domicilios donde residen los principales operadores de estas redes. “Sabemos dónde viven los malos, y vamos a empezar con eso muy pronto”, expresó el presidente durante esa sesión, enfatizando que las acciones terrestres se podrían ejecutar con mayor facilidad y eficacia gracias a la información recabada por las agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses.

Durante su declaración ante el gabinete, Trump criticó abiertamente la política migratoria y la lucha antidrogas de la administración anterior encabezada por el demócrata Joe Biden. El mandatario republicano afirmó que esas estrategias previas facilitaron un flujo incontrolado de drogas y permitieron la entrada “de asesinos” a territorio estadounidense, lo que, de acuerdo con sus palabras, habría ocasionado numerosas víctimas en el país. El jefe de Estado declaró de forma tajante: “Estamos eliminando a esos hijos de puta”, en referencia a su ofensiva contra los responsables del tráfico de narcóticos.

De acuerdo con Europa Press, Trump también advirtió que estas operaciones no estarían limitadas únicamente a Venezuela. El presidente declaró que cualquier nación productora o distribuidora de drogas con destino a Estados Unidos podría ser blanco de acciones militares bajo el mismo argumento, sin descartar bombardeos u otro tipo de medidas de represalia directa. “Cualquiera que produzca o venda drogas a Estados Unidos está sujeto a ataque”, sentenció el mandatario, ampliando así el alcance geográfico de la amenaza.

El contexto de las declaraciones de Trump involucra una escalada de tensiones bilaterales con Venezuela, luego de que recientemente se produjera una conversación telefónica entre el presidente estadounidense y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. Según consignó Europa Press, este intercambio tuvo lugar poco después del despliegue militar estadounidense en las aguas del Caribe y el Pacífico, justificado por el gobierno de Estados Unidos como parte de su lucha contra el narcotráfico internacional. Las fuerzas estadounidenses han intensificado su presencia en la región, con el propósito de interceptar cargamentos ilegales y ejercer presión sobre los actores considerados responsables de la exportación de drogas hacia suelo estadounidense.

El anuncio de Trump de extender las operaciones militares más allá del ámbito marítimo ha generado expectativas e incertidumbre respecto de las repercusiones que podría tener para la relación con Caracas y otros países señalados por Washington como productores o “países de tránsito” de narcóticos. Según detalló Europa Press, alude a un conocimiento detallado de la logística y los recorridos habituales del narcotráfico, lo que permitirá a EE. UU. planificar ataques terrestres selectivos contra infraestructuras y responsables específicos.

La emisión de este mensaje, transmitido en directo desde la Casa Blanca y recogido por Europa Press, coincide con el despliegue de nuevas estrategias anunciadas por altos mandos del gobierno estadounidense para frenar la entrada de estupefacientes y contener sus efectos en la salud pública y la seguridad interna. Trump reiteró en su intervención que Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir militarmente contra cualquier enclave involucrado en la producción o tráfico de drogas ilícitas que terminan en el mercado estadounidense.

Las imágenes de la declaración presidencial y la cobertura completa de este anuncio están disponibles en el material audiovisual difundido por Europa Press Televisión, que recoge el momento en que el mandatario detalla el inicio “muy pronto” de los ataques en Venezuela y formula advertencias similares a otros países productores o exportadores de drogas. La postura de Trump, sumada a los movimientos militares recientes en el Caribe y el Pacífico, configura un escenario de creciente presión internacional sobre los principales países señalados como origen o ruta de tránsito de los cargamentos prohibidos hacia Estados Unidos, con el posible impacto en la geopolítica y las relaciones bilaterales de la región.

Fuentes de contacto y recursos audiovisuales relacionados con la cobertura de la noticia han sido puestos a disposición por Europa Press, que sigue documentando las reacciones y el desarrollo de esta ofensiva anunciada por Estados Unidos en el marco de su política antidrogas.