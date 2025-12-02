VÍDEO: El Papa aboga por priorizar el diálogo o sanciones en Venezuela frente a las amenazas de "invasión" de Trump

Durante su regreso de un viaje oficial al Líbano, el Papa León XIV compartió con la prensa su preocupación por el impacto que los recientes roces diplomáticos entre Estados Unidos y Venezuela podrían acarrear para la población venezolana. Según informó Europa Press, el pontífice remarcó que en momentos de elevada tensión quienes terminan afrontando las peores consecuencias no son las esferas de poder, sino la ciudadanía. León XIV situó sus declaraciones en el contexto de la escalada verbal y las amenazas emitidas por el presidente estadounidense Donald Trump acerca de una posible intervención armada en Venezuela, que han incrementado la inquietud en la comunidad internacional.

El medio Europa Press detalló que, durante la conversación con los reporteros a bordo del avión papal, el Pontífice explicó que tanto la Conferencia Episcopal como el nuncio en Venezuela trabajan coordinados con el objetivo de “calmar la situación” y poner en el centro "el bien del pueblo". León XIV manifestó abiertamente su postura a favor de priorizar vías alternativas para abordar la crisis venezolana, sugiriendo que el diálogo y, en caso de ser necesario, la presión económica, se sitúen por encima de cualquier acción militar. Según publicó Europa Press, el Papa subrayó: “Quien sufre en estas situaciones es el pueblo, no son las autoridades".

En relación con las amenazas mencionadas por Trump, el Pontífice reconoció ante los periodistas que persiste "el peligro" de que se produzca “alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo territorio de Venezuela". León XIV puso de manifiesto que, si bien ha habido recientes comunicaciones entre Donald Trump y Nicolás Maduro, la posibilidad de una intervención extrapolítica continúa en el horizonte, aunque afirmó que no dispone de información más detallada.

Durante su diálogo con los comunicadores, citado por Europa Press, León XIV enfatizó que, aunque Estados Unidos contemple implementar cambios en Venezuela, sería preferible buscar fórmulas que eviten el uso de la fuerza, privilegiando el intercambio y la diplomacia. El Papa declaró: “De nuevo creo que es mejor buscar maneras de diálogo, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos".

La intervención del Papa llega mientras se mantiene la tensión entre la Casa Blanca y el gobierno de Nicolás Maduro, contexto en el cual muchos actores políticos y sociales internacionales han manifestado preocupación por una posible escalada militar. Según detalló Europa Press, las autoridades eclesiásticas, en conjunto con representantes diplomáticos de la Santa Sede, exploran vías para contribuir a una reducción del conflicto, centrando sus esfuerzos en los mecanismos que ofrezcan mayores garantías para la seguridad y el bienestar de la sociedad venezolana.

El mensaje de León XIV plantea un nuevo enfoque en las discusiones multilaterales sobre la crisis en Venezuela, reintegrando la relevancia del diálogo y de la presión internacional no violenta para evitar una profundización de la crisis humanitaria. Europa Press consignó que el Papa puso especial énfasis en las consecuencias directas para la población, alertando sobre el carácter devastador que tendría cualquier enfrentamiento armado y llamando a las partes a enfocar sus decisiones en la protección de los sectores más vulnerables del país sudamericano.

El medio europeo también destacó la disponibilidad de imágenes y recursos audiovisuales relacionados con la intervención de León XIV para quienes busquen un registro visual de sus declaraciones. Este episodio añade una nueva arista a la discusión internacional acerca del futuro de Venezuela, instrumentalizando la voz papal en medio de un tenso escenario político y social marcado por la confrontación retórica y la preocupación global respecto a los derechos humanos en la región.